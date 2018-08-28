Ответ официантки шокированной ее дорогим платьем клиентке: я что, должна ходить на работе в мешке, чтобы богатая дамочка осталась довольна?

"Идешь в ресторан в платье почти за 200 евро (которое у многих, скорее всего, единственное красивое дорогое платье) и тут оказывается, что на уборщицах и официантках надето такое же!" — возмущается женщина, посетившая ресторан при отеле V Spa в Тарту.

Работающая в Таллинне официанткой девушка прислала Anne & Stiil ответ на историю посетительницы ресторана, чтобы также выразить свое возмущение.

"Настроение почти всего нашего коллектива смогло испортить написанное читательницей, то есть то, что в 2018 году кто-то раздувает классовую вражду и считает удивительным, что обслуживающий персонал заслуживает носить и на работе достойную одежду", — пишет официантка.

"Мне так жаль тех девушек, которые работают в том ресторане и которым пришлось обслуживать такого человека. Это просто пик хамства. […] Я что, должна ходить на работе в мешке из-под картошки и чувствовать себя уличной крысой, чтобы богатая дамочка осталась довольна?" — возмущается девушка.

Речь идет о популярном платье запоминающегося кроя от эстонского бренда Tallinn Dolls, которое стоит 160 евро и доступно в различных тонах. Эта же модель уже давно является частью рабочей одежды персонала в V Spa.

Foto: Tallinn Dolls



