Отсрочка пенсии по старости = больший доход. Почему этой возможностью особо не пользуются?

Работающим людям с хорошим здоровьем при наступлении соответствующего возраста, возможно, не стоит сразу же идти на пенсию: если этот момент отложить, до конца жизни они будут получать приличную прибавку, пишет Eesti Päevaleht.

В случае, если человек откладывает получение пенсии на более поздний срок, то ее сумма увеличивается ежемесячно на 0,9% с того момента, как наступил срок выхода на пенсию. Например, при отсрочке выхода на пенсию на два года ежемесячные пенсионный выплаты увеличатся на 21,6%. Повышенная пенсия будет действовать до конца жизни. На отложенную пенсию нет права у тех, кто получает пенсию любого другого типа, в том числе и зарубежную.

Однако данной возможностью пользуются немногие. В начале этого года в Эстонии было лишь 2 491 получающий отсроченную пенсию. Ежегодно их прибавляется примерно 300 человек — всего 2% от всех новых пенсионеров.

Почему люди не хотят получать больше?

По словам председателя Рийгикогу Эйки Нестора, эстоноземельцы при наступлении сответствующего возраста считают оформление пенсии фактически обязанностью. ”День выхода на пенсию — священный, так что его соблюдают и об отсрочке не думают”, — отметил Нестор.

Относительно мало отсрочку пенсии используют и потому, что — в отличие от большинства стран мира — выход на пенсию в Эстонии не означает необходимость уходить с работы: человек может получать и зарплату, и пенсию. В остальном же мире, по словам Нестора, это в основном не так: это или запрещено, или посредством налогообложения сделано бессмысленным. ”У меня знакомые пенсионеры в Швеции работают в году месяц — больше бессмысленно. Эстония — одна из немногочисленных стран в мире, где работающий пенсионер в пенсии не теряет”, — пояснил он.

Главный специалист отдела социального страхования Министерства социальных дел Лийдия Соонтак поведала, что напрямую причины отсрочки пенсии не исследовались. ”Можно предположить, что человек желает пенсией по старости увеличить свой доход, даже если он работает. Учитывая, что человек не знает своего будущего и предполагаемого срока жизни, то и не желает ходатайство о пенсии надолго откладывать, несмотря на то, что тогда пенсия будет больше”, — полагает Соонтак.

Система меняется

Нынешняя система досрочной и отложенной пенсий изменится. В соответствии с законопроектом о пенсионной реформе, она будет заменена гибкой: не будет конкретного возраста выхода на пенсию, а лишь известный промежуток времени, в течение которого он может это сделать, исходя из своего состояния здоровья, наличия рабочего места и желания. Будет введена такая система, когда человек в течение своего предполагаемого пенсионного возраста в любом случае будет получать вне зависимости от того, выйдет ли он на пенсию на пару лет раньше или позже. Более ранний выход на пенсию будет означать ее меньшую сумму, более поздний, соответственно, большую.

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