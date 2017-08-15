Отравленные яйца из Европы попали в 15 стран мира

Еврокомиссия (ЕК) приняла решение созвать 26 сентября внеплановую встречу с представителями всех заинтересованных стран из-за скандала с яйцами, зараженными фипронилом. Их обнаружили в 15 странах, как в ЕС, так и за его пределами. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщила представитель ЕК Мина Андреева, передает ТАСС.

”В четырех странах — Нидерландах, Бельгии, Германии и Франции — блокированы птицефермы, использовавшие это вещество. Продукцию этих ферм уже получили Швеция, Великобритания, Ирландия, Австрия, Люксембург, Польша, Румыния, Словакия и Словения, Швейцария и Гонконг”, — пояснила она.

В настоящее время созвать встречу невозможно, потому что еврокомиссары находятся на каникулах, работают не более трети дежурных сотрудников ЕК.

10 августа в Нидерландах задержали двух человек, подозреваемых в причастности к незаконному использованию инсектицидов на птицефермах.

Фипронил запрещено использовать на фермах с животными и птицами, которые предназначены для употребления в пищу. По словам токсиколога Альфреда Бернара, данное вещество вызывает головокружение и рвоту. ”Это временный нейротоксический эффект, летальные случаи чрезвычайно редки, примерно по одному случаю в 30 лет. Для этого фипронил нужно принимать в огромных дозах, примерно полграмма. В яйцах его содержится в десятки, а то и сотни тысяч раз меньше”, — отметил эксперт.

Как указывает Euronews, для потребителей опасности уже нет, но фермеров ждет массовый забой птиц и долгие проверки, после которых можно будет возобновить производство.