Отправляем Android в бессрочный отпуск: как перенести данные в iOS

Если вы решили расстаться со своим устройством на базе Android и перейти в ряды поклонников ”яблочного” бренда — это вовсе не означает, что вам придется смириться с потерей данных и другими проблемами. Специалисты Apple разработали решение, которое позволяет легко и удобно переносить информацию из операционной системы Android в iOS, пишет Tele2.
Как сообщила директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов, такое приложение с красноречивым названием ”Move to iOS” можно скачать из Google Play.
”Если вы не хотите потерять свои контакты, фото, видео, музыку и прочие файлы при переходе из Android в iOS, воспользуйтесь специальным приложением Apple. Однако прежде, чем переносить данные, их следует соответствующим образом сохранить”, — советует Селиов.
Директор по обслуживанию клиентов Tele2 рассказывает о четырех шагах, которые необходимо предпринять, чтобы осуществить безопасный трансфер данных с Android в iOS.
- Сделайте запасную копию своих данных. Это надо сделать сразу при замене телефона. Синхронизируйте контакты, календари и электронную почту, хранящиеся в Android-устройствах, с аккаунтом Google, а копии документов, фото, музыки и видео отправьте на облако (Google Photos, Dropbox, OneDrive, Google Drive) или в компьютер. Затем всё проделайте в обратном порядке, то есть данные из вышеуказанных мест хранения перенесите в свой айфон.
- Загрузите приложение ”Move to iOS”. Это приложение вы можете скачать в свое Android-устройство из Google Play. Приложение позволяет соединять устройства с разными операционными системами и без проблем переносить данные.
- Перенос данных. Откройте в айфоне раздел ”Apps & Data” (приложения и данные) и найдите функцию ”Move data from Android” (перенести данные из ОС Android). Кликните на эту функцию, а затем запустите приложение ”Move to iOS” уже в Android-устройстве. Вы получите код для подтверждения проведения операции: введите его в айфон и приступайте к переносу данных.
- Загрузите снова все нужные приложения. Если с переносом в айфон контактов, календарей и файлов нет никаких затруднений, то приложения придется загружать вновь. В принципе, это отличный повод навести порядок и избавиться от ненужного хлама. В дальнейшем вы сможете использовать в айфоне большинство своих наиболее востребованных приложений в том же порядке, что и в Android-устройстве.