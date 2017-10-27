Отправляем Android в бессрочный отпуск: как перенести данные в iOS

Если вы решили расстаться со своим устройством на базе Android и перейти в ряды поклонников ”яблочного” бренда — это вовсе не означает, что вам придется смириться с потерей данных и другими проблемами. Специалисты Apple разработали решение, которое позволяет легко и удобно переносить информацию из операционной системы Android в iOS, пишет Tele2.

Как сообщила директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов, такое приложение с красноречивым названием ”Move to iOS” можно скачать из Google Play.

”Если вы не хотите потерять свои контакты, фото, видео, музыку и прочие файлы при переходе из Android в iOS, воспользуйтесь специальным приложением Apple. Однако прежде, чем переносить данные, их следует соответствующим образом сохранить”, — советует Селиов.

Директор по обслуживанию клиентов Tele2 рассказывает о четырех шагах, которые необходимо предпринять, чтобы осуществить безопасный трансфер данных с Android в iOS.