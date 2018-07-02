Отправленные в забвение фирмы оставляют после себя долги на десятки миллионов евро

В прошлом году из Коммерческого регистра было удалено около 15 000 предприятий, которые остались должны государству 57 млн евро неуплаченных налогов, пишет Eesti Päevaleht.
”Нам пришлось списать долгов примерно на миллион евро, в том числе украденную технику. Такое бывает часто, что твой партнер остается должен, стирает фирму и с этим уже ничего не поделаешь”, — говорит глава United Trailers OÜ Яанар Кюнгас. Его должник — Mainomer OÜ, которая была удалена из регистра 24 мая.
Кюнгас попытался обратиться в суд, но счета у таких фирм, как правило, пустые, недвижимости нет. ”Предприниматель на пять лет объявляет себя банкротом как частное лицо и начинает после этого наслаждаться награбленным. Теперь мы стали умнее и берем дополнительный залог, но и это не всегда помогает”, — сетует Кюнгас.
Основная причина принудительного удаления из регистра — отсутствие годового отчета. Что можно сделать? Партнер бюро Sorainen Карин Мадиссон считает, что в таких ситуациях особо ничего не поделаешь. ”К примеру, фирма должна 10 000 евро. Кредитор обращается в суд, чтобы инициировать банкротное производства, а там его просят выложить еще 3000 евро на покрытие банкротного производства. И только потом станет ясно, можно что-то сделать или нет”. Более того, ничем заканчивается 70% банкротных производств, а даже если повезет, то в среднем, кредитор получает 40% от общей суммы.
Мадиссон говорит, что сейчас часто фирму специально открывают на несколько лет, под какой-то определенный проект, и приводит в пример интернет-магазины и продавцов скидочных купонов. ”Поскольку клиенты обычно теряют всего по несколько сотен евро, то в суд не идут, и фирма со своими долгами выходит сухой из воды”.
Отмечается, что предприниматели настолько привыкли к ситуации, что перестали обращаться и к Союзу кредиторов. ”15 лет назад, действительно, обращались сразу, как только кто-то становился должен. Как он посмел? И обычно долг удавалось востребовать. Вершили самосуд, увозили человека в лес и через пять дней возвращали. К этому времени пачка денег уже лежала на столе”, — вспоминает глава Союза кредиторов Марие Росин.
Глава службы по долговым производства Налогово-таможенного департамента Лийна Йыытси признает, что часто задачей ликвидируемых фирм является наименее безболезненно избавиться об обязательств. ”Несомненно, ситуацию можно исправить как законодательными, так и техническими средствами, например, автоматическим взаимодействием между базами данных”, — отметила она.
Йыытс подчеркивает, что налоговый управляющий может востребовать долги коммерческого объединения с его законного представителя, если долг образовался в результате сознательных или злонамеренных действий последнего.