Отправленные в забвение фирмы оставляют после себя долги на десятки миллионов евро

Основная причина принудительного удаления из регистра — отсутствие годового отчета. Что можно сделать? Партнер бюро Sorainen Карин Мадиссон считает, что в таких ситуациях особо ничего не поделаешь. ”К примеру, фирма должна 10 000 евро. Кредитор обращается в суд, чтобы инициировать банкротное производства, а там его просят выложить еще 3000 евро на покрытие банкротного производства. И только потом станет ясно, можно что-то сделать или нет”. Более того, ничем заканчивается 70% банкротных производств, а даже если повезет, то в среднем, кредитор получает 40% от общей суммы.

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Мадиссон говорит, что сейчас часто фирму специально открывают на несколько лет, под какой-то определенный проект, и приводит в пример интернет-магазины и продавцов скидочных купонов. ”Поскольку клиенты обычно теряют всего по несколько сотен евро, то в суд не идут, и фирма со своими долгами выходит сухой из воды”.

Отмечается, что предприниматели настолько привыкли к ситуации, что перестали обращаться и к Союзу кредиторов. ”15 лет назад, действительно, обращались сразу, как только кто-то становился должен. Как он посмел? И обычно долг удавалось востребовать. Вершили самосуд, увозили человека в лес и через пять дней возвращали. К этому времени пачка денег уже лежала на столе”, — вспоминает глава Союза кредиторов Марие Росин.

Глава службы по долговым производства Налогово-таможенного департамента Лийна Йыытси признает, что часто задачей ликвидируемых фирм является наименее безболезненно избавиться об обязательств. ”Несомненно, ситуацию можно исправить как законодательными, так и техническими средствами, например, автоматическим взаимодействием между базами данных”, — отметила она.

Йыытс подчеркивает, что налоговый управляющий может востребовать долги коммерческого объединения с его законного представителя, если долг образовался в результате сознательных или злонамеренных действий последнего.