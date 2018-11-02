Отныне в таллиннском транспорте можно валидировать легким движением руки



Валидатор имеет четыре зеленых огня, загорание которых дает сигнал об успешном считывании карточки, однако, конечным сигналом о получении права проезда служит звуковой сигнал. Если же после валидации зажигаются красные лампочки, это означает, что оплата не удалась. Световая и звуковая система будут одинакова у всех валидаторов, независимо от возможности приема ими взмаховых платежей.

Перед валидацией надо убедиться, что предъявляется правильный документ, а то с банковской карточки будет снята стоимость проезда, несмотря на право бесплатного проезда по "зеленой" карточке. Точно так же к снятию денег со счета приведет и валидация всех карточек сразу (например, после прикладывания к валидатору дамской сумочки или бумажника с карточками). Вторичный взмах банковской карточкой перед валидатором не приведет к продаже еще одного билета, просто на экране появится время окончания действия уже купленного.

Если в течение дня взмахом банковской карточки покупаются более двух почасовых билетов, то они превращаются в суточный. При оплате банковской карточкой льготные билеты не представляются.

Дополнительную информацию можно получить на сайте: tallinn.pilet.ee или телефонам 6118000 и 11800 (0,74 €/мин). На этом же сайте можно получить информацию о своих поездках.