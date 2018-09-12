Относите себя к среднему классу? Исследование показывает, какой должна быть зарплата, чтобы не быть "бедным"

Характерным признаком принадлежности к среднему классу считается, прежде всего, наличие собственного жилья, возможность делать дополнительные расходы после совершения обязательных ежемесячных покупок и оплаты счетов, а также возможность позволить себе покупку нового или подержанного автомобиля и минимум один раз в год отправиться в отпуск за границу. По мнению участников опроса, к среднему классу можно отнести человека, чей ежемесячный нетто-доход находится в пределах 1450-2200 евро.

”Среди жителей Эстонии, ощущающих себя средним классом, больше всего 25-34-летних людей. Молодёжь чаще относит себя к более зажиточному, высшему слою среднего класса. Нуждающимися или бедными чаще считают себя неэстонцы в возрасте от 50 до 74 лет с низкими доходами”, — комментирует результаты исследования руководитель Института финансов Swedbank Кати Воометс.

Зажиточным или высшим слоем среднего класса ощущают себя 7% жителей Эстонии. Примерно половина населения относит себя к низшему слою среднего класса и 14% ощущают себя нуждающимися или бедными.

Люди, относящие себя к высшему слою среднего класса или к среднему классу, считают признаком среднего класса, прежде всего, возможность ездить в отпуск за рубеж. Более молодые люди, то есть 25-34-летние считают важным признаком среднего класса возможность покупки автомобиля. Люди старше 35 лет считают признаком принадлежности к среднему классу наличие крупных сбережений. Респонденты, считающие себя нуждающимися или бедными, считают чертой, характерной для среднего класса, возможность дать своим детям платное образование.