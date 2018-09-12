12.09.2018, 12:30

Относите себя к среднему классу? Исследование показывает, какой должна быть зарплата, чтобы не быть "бедным"

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rus.delfi.ee
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Относите себя к среднему классу? Исследование показывает, какой должна быть зарплата, чтобы не быть "бедным"
rahaShutterstock

Исследование, проведенное по заказу Института финансов, показало, что почти треть жителей Эстонии считают, что они принадлежат к среднему классу, сообщает институт.

Характерным признаком принадлежности к среднему классу считается, прежде всего, наличие собственного жилья, возможность делать дополнительные расходы после совершения обязательных ежемесячных покупок и оплаты счетов, а также возможность позволить себе покупку нового или подержанного автомобиля и минимум один раз в год отправиться в отпуск за границу. По мнению участников опроса, к среднему классу можно отнести человека, чей ежемесячный нетто-доход находится в пределах 1450-2200 евро.

”Среди жителей Эстонии, ощущающих себя средним классом, больше всего 25-34-летних людей. Молодёжь чаще относит себя к более зажиточному, высшему слою среднего класса. Нуждающимися или бедными чаще считают себя неэстонцы в возрасте от 50 до 74 лет с низкими доходами”, — комментирует результаты исследования руководитель Института финансов Swedbank Кати Воометс.

Зажиточным или высшим слоем среднего класса ощущают себя 7% жителей Эстонии. Примерно половина населения относит себя к низшему слою среднего класса и 14% ощущают себя нуждающимися или бедными.

Люди, относящие себя к высшему слою среднего класса или к среднему классу, считают признаком среднего класса, прежде всего, возможность ездить в отпуск за рубеж. Более молодые люди, то есть 25-34-летние считают важным признаком среднего класса возможность покупки автомобиля. Люди старше 35 лет считают признаком принадлежности к среднему классу наличие крупных сбережений. Респонденты, считающие себя нуждающимися или бедными, считают чертой, характерной для среднего класса, возможность дать своим детям платное образование.

Отнести к среднему классу, по мнению участников исследования, можно человека, чей ежемесячный нетто-доход находится в пределах 1450-2200 евро. В семье из четырёх человек, относящейся к среднему классу, по данным исследования, ежемесячно остаётся примерно 940 евро свободных денег.

По мнению участников опроса, в Эстонии к среднему классу относится примерно треть населения.

”В соответствии с критериями доходов и свободных денег, которые приводили участники исследования, в Эстонии к среднему классу можно отнести примерно 10-20% жителей. Нетто-доход в размере 1450-2200 евро в месяц на одного члена семьи, характерный для среднего класса, имеет примерно десятая часть населения Эстонии. По сбережениям к среднему классу относятся оценочно 20% семей, но сбережения у многих семей минимальны. В Swedbank более чем у половины клиентов ликвидных активов имеется менее чем на 500 евро. Если смотреть на реальное имущество и стиль жизни, то к среднему классу относится более 30% жителей. У 80% населения имеется собственное жильё, более 50% семей имеют автомобиль. В то же время жильё часто небольшое и в плохом состоянии, а 40% автомобилей старше десяти лет. Недельный отпуск вне дома могут позволить себе 70% семей”, — сказала старший экономист Swedbank Лийз Элмик.

Критерии среднего класса различаются в разных странах, а социологи и экономисты в разное время давали различные определения среднего класса.

”Многочисленный средний класс считается предпосылкой стабильности общества и экономики. Хотя в разных странах средний класс определяется по-разному, все сходятся во мнении, что доходы человека, относящегося к среднему классу, позволяют ему без проблем справляться в жизни, и у него ежемесячно остаются свободные деньги для накопления, инвестирования или совершения крупных покупок”, — поясняет руководитель Института финансов Swedbank Кати Воометс.

”Росту среднего класса способствуют высокая занятость на рынке труда, рост доходов и хорошие условия для экономической деятельности предприятий. На величину среднего класса влияет также налоговая политика. Высокий уровень занятости и быстрый рост зарплат в Эстонии с одной стороны повышают уровень жизни людей, с другой же — возросшие расходы на рабочую силу снижают рентабельность предприятий и тормозят рост их конкурентоспособности”, — сказал главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

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Исследование проведено фирмой Kantar Emor в июле этого года по заказу Института финансов Swedbank. В опросе приняли участие 1089 жителей Эстонии в возрасте от 15 до 74 лет.

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