Относите себя к среднему классу? Исследование показывает, какой должна быть зарплата, чтобы не быть "бедным"

Отнести к среднему классу, по мнению участников исследования, можно человека, чей ежемесячный нетто-доход находится в пределах 1450-2200 евро. В семье из четырёх человек, относящейся к среднему классу, по данным исследования, ежемесячно остаётся примерно 940 евро свободных денег.
По мнению участников опроса, в Эстонии к среднему классу относится примерно треть населения.
”В соответствии с критериями доходов и свободных денег, которые приводили участники исследования, в Эстонии к среднему классу можно отнести примерно 10-20% жителей. Нетто-доход в размере 1450-2200 евро в месяц на одного члена семьи, характерный для среднего класса, имеет примерно десятая часть населения Эстонии. По сбережениям к среднему классу относятся оценочно 20% семей, но сбережения у многих семей минимальны. В Swedbank более чем у половины клиентов ликвидных активов имеется менее чем на 500 евро. Если смотреть на реальное имущество и стиль жизни, то к среднему классу относится более 30% жителей. У 80% населения имеется собственное жильё, более 50% семей имеют автомобиль. В то же время жильё часто небольшое и в плохом состоянии, а 40% автомобилей старше десяти лет. Недельный отпуск вне дома могут позволить себе 70% семей”, — сказала старший экономист Swedbank Лийз Элмик.
Критерии среднего класса различаются в разных странах, а социологи и экономисты в разное время давали различные определения среднего класса.
”Многочисленный средний класс считается предпосылкой стабильности общества и экономики. Хотя в разных странах средний класс определяется по-разному, все сходятся во мнении, что доходы человека, относящегося к среднему классу, позволяют ему без проблем справляться в жизни, и у него ежемесячно остаются свободные деньги для накопления, инвестирования или совершения крупных покупок”, — поясняет руководитель Института финансов Swedbank Кати Воометс.
”Росту среднего класса способствуют высокая занятость на рынке труда, рост доходов и хорошие условия для экономической деятельности предприятий. На величину среднего класса влияет также налоговая политика. Высокий уровень занятости и быстрый рост зарплат в Эстонии с одной стороны повышают уровень жизни людей, с другой же — возросшие расходы на рабочую силу снижают рентабельность предприятий и тормозят рост их конкурентоспособности”, — сказал главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
Исследование проведено фирмой Kantar Emor в июле этого года по заказу Института финансов Swedbank. В опросе приняли участие 1089 жителей Эстонии в возрасте от 15 до 74 лет.