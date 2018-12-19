Отмывание ”грязных” российских денег в Эстонии. Правительственная комиссия давно обо всем знала

На самом деле, например, по делу Сергея Магнитского государственная прокуратура получила и просьбу о правовой помощи от Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также сообщение от известного британского адвокатского бюро. Однако, по какой-то причине должного внимания этим письмам не уделили.
Также Финансовая инспекция, Полиция безопасности и Бюро информации по отмыванию денег были в курсе распоряжения президента Центробанка России Сергея Игнатьева от марта 2008 года, где описывалось, как российские предприятия переводят деньги иностранным фирмам. Особенно большие суммы шли в Великобританию, Новую Зеландию, на Кипр, Виргинские острова и Белиз. У получателей были счета в банках Латвии, Кипра, Литвы и Эстонии.
Интерес министров финансов к работе комиссии был переменчив. Айвар Сыэрд руководил двумя заседаниями из четырех, а Ивари Падар восемью заседаниями из десяти. Юрген Лиги посетил всего 2 заседания из 18. Вместо него комиссией руководил канцлер Вейко Тали. При этом, согласно трудовому распорядку, председателем комиссии является именно министр финансов.
В октябре Лиги объяснил свое отсутствие тем, что заседание комиссии происходит ”на рабочем, а не политическом уровне”. ”Своим отсутствием Лиги засорил политическую линию”, — сообщил изданию председатель правовой комиссии Рийгикогу Яанус Карилайд, который после скандала с Danske решил выяснить, какие проблемные места существуют в сфере борьбы с отмыванием денег.
”Там были ведущие чиновники, заслуживающие всяческого уважения, но если проблемы не активируются и если поиск решений не происходит на политическом уровне, то случается то, что случилось с Danske. Совершенное неосознание глубины проблемы. Невольно создается впечатление, что тем, кто отмывал эти деньги, предоставили политическую крышу”, — заявил Карилайд.