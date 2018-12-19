Отмывание ”грязных” российских денег в Эстонии. Правительственная комиссия давно обо всем знала

В ноябре 2011 года тогдашний глава Бюро информации по отмыванию денег Рауль Вахтра сообщил, что Европейский центральный банк в своем отчете на одной из конференций отметил увеличение в последнее время печати купюр номиналом в 500 евро. А куда деваются деньги, непонятно. Разговор зашел об Эстонии, где 99% платежей совершаются электронно, но при этом пятисотенных купюр страна требует чуть ли не больше других. ”Наша деятельность привлекла внимание Европейского центробанка”, — отметил Вахтра.

Юрист Банка Эстонии Марек Фельдман сообщил в ответ, что банк провел правовой анализ и не обнаружил законных оснований для отказа выдавать купюры в 500 евро.

Следующей весной руководитель отдела безопасности центробанка Райт Роозвеэ сказал, что пятисотенные купюры является самыми безопасными с точки зрения фальсификации. В 2011 году купюр этого номинала было получено на 400 млн евро больше, чем отнесено в банк.

Еще в 2008 году у комиссии была информация, что связанные с налоговыми преступлениями российские предприятия переводят деньги эстонским подставным фирмам, которые в свою очередь обменивают их на ”сильную” валюту и курьером отсылают обратно в Россию.

Арнольд Тенусаар из Бюро информации об отмывании денег отметил, что уголовное дело в таких случаях возбудить трудно, поскольку в России налоговые преступления не являются предикатными и россияне не предоставляют необходимую информацию. Прокурор Стевен-Христо Эвестус также указывал на то, что российские правоохранительные органы не делятся информацией.