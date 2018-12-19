19.12.2018, 13:30

Отмывание ”грязных” российских денег в Эстонии. Правительственная комиссия давно обо всем знала

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rus.delfi.ee
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Отмывание ”грязных” российских денег в Эстонии. Правительственная комиссия давно обо всем знала
Shutterstock

Из протоколов правительственной комиссии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма следует, что между Россией и Эстонией движутся огромные денежные потоки подозрительного происхождения, пишет Eesti Ekpsress.

В ноябре 2011 года тогдашний глава Бюро информации по отмыванию денег Рауль Вахтра сообщил, что Европейский центральный банк в своем отчете на одной из конференций отметил увеличение в последнее время печати купюр номиналом в 500 евро. А куда деваются деньги, непонятно. Разговор зашел об Эстонии, где 99% платежей совершаются электронно, но при этом пятисотенных купюр страна требует чуть ли не больше других. ”Наша деятельность привлекла внимание Европейского центробанка”, — отметил Вахтра.

Юрист Банка Эстонии Марек Фельдман сообщил в ответ, что банк провел правовой анализ и не обнаружил законных оснований для отказа выдавать купюры в 500 евро.

Следующей весной руководитель отдела безопасности центробанка Райт Роозвеэ сказал, что пятисотенные купюры является самыми безопасными с точки зрения фальсификации. В 2011 году купюр этого номинала было получено на 400 млн евро больше, чем отнесено в банк.

Еще в 2008 году у комиссии была информация, что связанные с налоговыми преступлениями российские предприятия переводят деньги эстонским подставным фирмам, которые в свою очередь обменивают их на ”сильную” валюту и курьером отсылают обратно в Россию.

Арнольд Тенусаар из Бюро информации об отмывании денег отметил, что уголовное дело в таких случаях возбудить трудно, поскольку в России налоговые преступления не являются предикатными и россияне не предоставляют необходимую информацию. Прокурор Стевен-Христо Эвестус также указывал на то, что российские правоохранительные органы не делятся информацией.

На самом деле, например, по делу Сергея Магнитского государственная прокуратура получила и просьбу о правовой помощи от Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также сообщение от известного британского адвокатского бюро. Однако, по какой-то причине должного внимания этим письмам не уделили.

Также Финансовая инспекция, Полиция безопасности и Бюро информации по отмыванию денег были в курсе распоряжения президента Центробанка России Сергея Игнатьева от марта 2008 года, где описывалось, как российские предприятия переводят деньги иностранным фирмам. Особенно большие суммы шли в Великобританию, Новую Зеландию, на Кипр, Виргинские острова и Белиз. У получателей были счета в банках Латвии, Кипра, Литвы и Эстонии.

Интерес министров финансов к работе комиссии был переменчив. Айвар Сыэрд руководил двумя заседаниями из четырех, а Ивари Падар восемью заседаниями из десяти. Юрген Лиги посетил всего 2 заседания из 18. Вместо него комиссией руководил канцлер Вейко Тали. При этом, согласно трудовому распорядку, председателем комиссии является именно министр финансов.

В октябре Лиги объяснил свое отсутствие тем, что заседание комиссии происходит ”на рабочем, а не политическом уровне”. ”Своим отсутствием Лиги засорил политическую линию”, — сообщил изданию председатель правовой комиссии Рийгикогу Яанус Карилайд, который после скандала с Danske решил выяснить, какие проблемные места существуют в сфере борьбы с отмыванием денег.

”Там были ведущие чиновники, заслуживающие всяческого уважения, но если проблемы не активируются и если поиск решений не происходит на политическом уровне, то случается то, что случилось с Danske. Совершенное неосознание глубины проблемы. Невольно создается впечатление, что тем, кто отмывал эти деньги, предоставили политическую крышу”, — заявил Карилайд.

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