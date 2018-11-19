19.11.2018, 12:20

Отмывание денег в эстонском филиале банка Danske: дело слушается в датском парламенте

Власти Дании: надзор за филиалом входил в обязанности Эстонии
rus.delfi.ee
EST
Kopenhaagen 18.09.2018
Kopenhaagen 18.09.2018Foto: Andres Putting

Бывший сотрудник Danske Bank Говард Уилкинсон, который в свое время и сообщил о нарушениях в эстонском филиале, сегодня представл перед членами комиссии по бизнесу, развитию и экспорту парламента Дании. В последние недели Уилкинсон активно раздавал показания целому ряду правоохранительных органов США.


Слушания в комисии начались с доклада руководителя Финансовой инспекции Дании Йеспера Борга. Он подтвердил, что Россия является крупнейшим фактором риска в банковском деле и финансовом секторе Европы, а опасность отмывания денег наиболее высока среди клиентов из числа нерезидентов, которые желают вывести из России свое легально либо нелегально нажитое имущество.

Борг подчеркнул, что в случае с эстонским филиалом Danske осуществлять надзор должны органы государства местоположения, то есть эстонская финансовая инспекция. Он также отметил, результаты расследования Финансовой инспекции Дании показали, что отмывание денег не было широко распространено в Danske Bank, явно указывая, что содействие отмыванию было исключительно проблемой эстонского филиала.

Следующим выступил ректор университета Ольборга Ларс Крулль, который в начале доклада настроил парламентариев на нужный лад такими словами: «Вот мы и добрались до Эстонии, бывшей республики СССР!». Он предварил свое выступление демонстрацией яркой схемы того, как средства преступников из Азербайджана двигались через Danske Bank и британскую фирму и возвращались к ним обратно уже «отмытыми».

SAMPO INVESTMENT FORUM Foto: Rauno Volmar

Британца Говарда Уилкинсона, который еще в 2013-м году обращал внимание своего начальства в банке на то, как банк позвоялетт открывать счета «полочным» фирмам, в том числе связанным как с российскими спецслужбами, так и с родственниками президента РФ Владимира Путина, руководство Danske Bank недавно освободило от обязательств сохранять конфиденциальность.

Это позволяет ему давать свидетельские показания как правоохранительным органам США, так и парламентам Дании и ЕС. Впрочем, датским законодателям он может выдавать информацию в ограниченном объеме, так как если он разгласит информацию о конкретных клиентах, то его, по словам адвоката Стивена Кона, может ожидать уголовное преследование с их стороны.

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