Отмывание денег в эстонском филиале банка Danske: дело слушается в датском парламенте

Следующим выступил ректор университета Ольборга Ларс Крулль, который в начале доклада настроил парламентариев на нужный лад такими словами: «Вот мы и добрались до Эстонии, бывшей республики СССР!». Он предварил свое выступление демонстрацией яркой схемы того, как средства преступников из Азербайджана двигались через Danske Bank и британскую фирму и возвращались к ним обратно уже «отмытыми».

SAMPO INVESTMENT FORUM Foto: Rauno Volmar

Британца Говарда Уилкинсона, который еще в 2013-м году обращал внимание своего начальства в банке на то, как банк позвоялетт открывать счета «полочным» фирмам, в том числе связанным как с российскими спецслужбами, так и с родственниками президента РФ Владимира Путина, руководство Danske Bank недавно освободило от обязательств сохранять конфиденциальность.

Это позволяет ему давать свидетельские показания как правоохранительным органам США, так и парламентам Дании и ЕС. Впрочем, датским законодателям он может выдавать информацию в ограниченном объеме, так как если он разгласит информацию о конкретных клиентах, то его, по словам адвоката Стивена Кона, может ожидать уголовное преследование с их стороны.