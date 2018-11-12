Отмывание денег: генпрокуроров вызвали на ковер в Рийгикогу

Перед правовой комиссией предстанет также бывший генеральный прокурор Норман Аас, чтобы объяснить провал жалоб об отмывании денег британского бизнесмена Билла Браудера.

Правовая комиссия Рийгикогу пытается узнать, что было в двух ходатайствах о правовой помощи, которые Россия представила Эстонии в 2012 и 2014 годах.

Перлинг подтвердила, что в них были четкие указания на отмывание денег и Госпрокуратура ответила на ходатайства. Но их содержание не захотели обнародовать, потому что речь идет о конфиденциальной информации.

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