12.11.2018, 11:00

Отмывание денег: генпрокуроров вызвали на ковер в Рийгикогу

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rus.delfi.ee
EST
Lavly Perling eilsel pressikonverentsil
Lavly Perling eilsel pressikonverentsilFoto: Andres Putting

Завтра генеральный прокурор Лавли Перлинг даст отчет о содержании полученных из России засекреченных ходатайствах о правовой помощи, пишет Äripäev.

Перед правовой комиссией предстанет также бывший генеральный прокурор Норман Аас, чтобы объяснить провал жалоб об отмывании денег британского бизнесмена Билла Браудера.

Правовая комиссия Рийгикогу пытается узнать, что было в двух ходатайствах о правовой помощи, которые Россия представила Эстонии в 2012 и 2014 годах.

Перлинг подтвердила, что в них были четкие указания на отмывание денег и Госпрокуратура ответила на ходатайства. Но их содержание не захотели обнародовать, потому что речь идет о конфиденциальной информации.

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