12.11.2018, 11:00

Отмывание денег: генпрокуроров вызвали на ковер в Рийгикогу

 (24)
rus.delfi.ee
EST 1
Lavly Perling eilsel pressikonverentsil
Lavly Perling eilsel pressikonverentsilFoto: Andres Putting

Завтра генеральный прокурор Лавли Перлинг даст отчет о содержании полученных из России засекреченных ходатайствах о правовой помощи, пишет Äripäev.

Перед правовой комиссией предстанет также бывший генеральный прокурор Норман Аас, чтобы объяснить провал жалоб об отмывании денег британского бизнесмена Билла Браудера.

Правовая комиссия Рийгикогу пытается узнать, что было в двух ходатайствах о правовой помощи, которые Россия представила Эстонии в 2012 и 2014 годах.

Перлинг подтвердила, что в них были четкие указания на отмывание денег и Госпрокуратура ответила на ходатайства. Но их содержание не захотели обнародовать, потому что речь идет о конфиденциальной информации.

Подробнее читайте в Äripäev.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Юри Ратас возглавил избирательный список центристов в округе Харьюмаа и Рапламаа

12.11.2018
Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас возглавит избирательный список партии в крупнейшем избирательном округе Харьюмаа и Рапламаа на предстоящих выборах в Рийгикогу. Список центристов также усилят Кайдо Хёэвельсон (Баруто), Кристийна Хейнметс-Айгро, Владимир Вельман, Тоомас Витсут и Айвар Рийсалу.
Подробнее

Создание робота, предлагающего поговорить вместо употребления алкоголя, обошлось в 160 000 евро

12.11.2018
Создание интернет-приложения и коммуникационного робота Абота, помогающего справиться с чувствами, которые могут заставить употреблять алкоголь, вместе с сопутствующей социальной кампанией обошлось Институту развития здоровья (TAI) в 160 000 евро, сообщает rus.err.ee.
Подробнее



ФОТО и ВИДЕО: Участники "Живой библиотеки" рассказали Delfi, какие стереотипы бытуют о жителях Ласнамяэ

12.11.2018
В субботу в Ласнамяэ НКО Ласнаидея и молодежный клуб ”Актив” организовали "Живую библиотеку". В роли "книг" выступили жители Ласнамяэ, готовые развеять различные стереотипы. Delfi поговорил с актрисой Русского драматического театра Татьяной Космыниной, программистом и психотерапевтом Алексом Инсайдом и мусульманкой Тараной Ибрагимовой.
Подробнее


-30% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSTU/61M
219,- €
153,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106642002
139,50 €
83,70 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
118,30 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €
132,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-30% Meeste käekell Police HELLCAT PL.14691JSB/03
209,- €
146,30 €

В Тарту мужчина угрожал прохожим пистолетом, полиция задержала хулигана

12.11.2018
В ночь с 11 на 12 ноября в Тарту на улице Туру мужчина угрожал прохожим предметом похожим на оружие. Полиция задержала мужчину и нашла у него стартовый пистолет в разобранном состоянии, передает rus.err.ee.
Подробнее


ФОТО и ВИДЕО DELFI: Блестки, танцы, музыка! На Балтийском вокзале прошло первое в истории Эстонии масштабное дрэг-шоу

12.11.2018
В пятницу поздно вечером в павильоне Балтийского вокзала прошло первое в Эстонии масштабное дрэг-шоу с исполнителями из разных стран и звездой вечера — победителем реалити-шоу “Королевские гонки РуПола” дрэг-королевой Акварией.
Подробнее

В Таллинне открыли крупнейшее в Эстонии “зеленое” офисное здание

12.11.2018
В Таллинне открылось современное пятиэтажное офисное здание, построенное по экологичным технологиям, которые позволяют автономно регулировать в здании температуру и удовлетворять большую часть его потребностей в водоснабжении, так как 75% водопроводной воды собирается из атмосферных остатков.
Подробнее

Только для богатых: как выглядит борт фешенебельного частного самолета Boeing 787

12.11.2018
Известный авиаблогер, путешественник, фотограф и журналист Сэм Чуй (Sam Chui)поделился своими впечатлениями от посещения шикарного частного самолета Boeing 787 Dreamliner — самого большого частного самолета класса люкс.
Подробнее

Седина — не конец света! Серебристый цвет волос в моде!

12.11.2018
Хотя седение волос ассоциируется прежде всего с процессом старения, цвет локонов может зависеть от питания, гормонов, стресса и прежде всего от генетики. Стоит ли при появлении первых седых волос хвататься за голову и проклинать судьбу?
Подробнее