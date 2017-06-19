Отмена роуминга в ЕС: шесть тонкостей, незнание которых будет стоить вам денег

С 15 июня мобильного роуминга в странах Европейского союза больше не существует. Однако, как это часто бывает с правилами, которые затрагивают интересы сотен компаний и миллионов людей в десятках странах мира, в них есть масса оговорок и "да, но", пишет латвийский Techlife.

При первом приближении правила отмены роуминга в ЕС просты и понятны — пользуйся мобильным телефоном в любой стране содружества, при этом плати столько же, сколько платишь в "домашней" сети. По большому счету так оно и работает, однако правила Европейского союза не только накладывают на мобильных операторов обязанности, но и наделяют их отдельным правами. В основном — правами брать с потребителей деньги в определенных ситуациях. Когда, в каких и сколько? Давайте разбираться.

1. Понятие "роуминг" не исчезло и за него могут брать деньги. Сколько?!

При пересечении границ стран ЕС вы по-прежнему будете получать сообщения о том, что находитесь в роуминге. Вам также будут напоминать о "правилах честного использования". Главное правило этих "правил" — не говорить про правила не пользоваться мобильным телефоном за границей больше, чем дома. И, попутно, не находиться за границей больше, чем дома.

Если эти правила нарушены, мобильный оператор имеет право начинать брать с вас дополнительные деньги за роуминг. Правда, сначала он пришлет вам требование объясниться, на это у вас есть 14 дней. Если в течение и после этих 14 дней вы продолжаете пользоваться мобильным телефоном за границей больше, чем дома, а объяснения оператора не устраивают, он "включает счетчик".

Дополнительно с вас могут брать, максимум:

0.032 евро за минуту разговоров,

0.01 евро — за каждое SMS-сообщение,

7,70 евро за каждый гигабайт данных.

Все тарифы указаны без учета НДС, так как он разнится от страны к стране. С 2018 года тарифы за интернет дешевеют каждый год — в 2018 за гигабайт возьмут лишь 6 евро, потом 4,50, 3,50 и 3 евро. В 2022 году — 2,50 евро. Впрочем, тарифы после 2019 года не высечены в камне — Еврокомиссия оставила операторам шанс оспорить их и быть услышанными.

2. Чтобы нарушить правило "честного использования" роуминга, нужно выполнить два условия

Чтобы выяснить, не пользуется ли клиент мобильным телефоном за границей больше, чем дома, мобильный оператор может обратить пристальное внимание на отдельного клиента и в течение четырех месяцев подряд отслеживать, откуда он совершает звонки, пишет короткие сообщения и выходит в интернет. И в каком объеме. Это — и только это — не будет считаться нарушением законов о защите персональных данных ни в одной стране ЕС.

Но это формальность — и так понятно, что операторы знают про нас это и многое другое, а в отдельных ситуациях они не гнушались и нарушать закон "по звонку" (позже эту практику легализовали). Гораздо интереснее другое.

Для того, чтобы в течение этих четырех месяцев у оператора зародилось сомнение в том, что вы нечестно используете возможность бесплатного роуминга, должно совпасть два условия: вы должны находиться за границей больше, чем дома И ОДНОВРЕМЕННО ваше использование мобильного телефона за границей должно быть более интенсивным, нежели дома.

То есть, если вы обычно телефоном пользуетесь мало, а тут выехали на Лазурный берег на месяц и там принялись вовсю названивать, после чего вернулись в домашнюю страну и снова говорите мало — это еще не повод брать с вас деньги за роуминг. Да, за границей вы говорили много, гораздо больше, чем дома. Но делали это всего лишь месяц — так что никакие правила не нарушили.

3. Интернет в роуминге вовсе не безлимитный, он может стоить денег

Звонки и SMS-сообщения в роуминге теперь бесплатные и безлимитные, а вот интернет — нет. Европейские правила регулирования требуют от операторов предоставлять пользователям в роуминге столько бесплатного интернета, сколько "умещается" в их ежемесячный тариф из расчета 7,70 евро за гигабайт (и эта цифра и ежемесячный счет — без учета НДС).

Например, если вы платите за мобильный интернет 12 евро в месяц без учета НДС, то за границей можете рассчитывать на бесплатные 1.5GB интернета (12/7,70). За все, что выше, мобильный оператор может брать плату из расчета как раз этих 7,70 евро за гигабайт. Без учета НДС.

Ровно то же самое касается и карт предоплаты. Кредит на ней делится на 7,7 — ровно столько бесплатного интернета у вас с ней есть. Кредит, разумеется, можно пополнить находясь и в роуминге.

ОДНАКО

Если вы платите в домашней сети за безлимитный интернет по фиксированному тарифу, то оператор обязан вам предоставить в роуминге как минимум в два раза больше бесплатного трафика, чем если бы вы платили погигабайтно. То есть, из примера выше, при "домашней" плате 12 евро в месяц за безлимитный интернет, вы получаете как минимум 3GB трафика в роуминге.

Прежде чем брать с вас дополнительную плату, оператор обязан проинформировать об исчерпании лимита роуминга, а также о том, что "включился счетчик".

4. Тарифные планы не обязаны включать в себя бесплатный роуминг

Новые европейские правила не требуют от мобильных операторов обеспечения бесплатного роуминга для всех абонентов. Это значит, что они могут предлагать тарифные планы без возможности роуминга в ЕС. Но клиенты должны его сознательно выбрать при заключении нового договора.

Ведь регула потребовала от всех мобильных операторов обеспечить бесплатный роуминг в рамках уже действующих договоров. То есть, операторы "по умолчанию" не могли не дать бесплатный роуминг существующим клиентам, хотели те его и готовы ли были платить за него, или нет.

Предложат ли они тарифные планы без роуминга теперь, когда пыль от перехода на новые правила игры слегка улеглась? Возможно, да. Особенно если вы потребуете от них этого.

Отметим также, что регула не требовала от операторов повышать или понижать цены на уже существующие договоры. То, что все латвийские операторы, "не сговариваясь" повысили тарифы — это или совпадение, или все же сговор. Решение на этот счет должны принять компетентные органы.

5. Работающие за границей должны выполнять одно простое правило

Те люди, что живут в приграничных районах одной страны и ездят на работу в другую, должны знать — они могут пользоваться услугами мобильных операторов любой из этих двух стран. Чтобы избежать платы за роуминг им надо хотя бы раз в день каждый день "появляться" в своей "домашней" сети. И тогда не важно, сколько они наговорят, будучи в роуминге на рабочем месте.

Так, если человек уезжает на работу надолго, хотя бы на рабочую неделю, а дома появляется только на выходных, ему лучше пользоваться услугами мобильного оператора страны, в которой он работает.

6. Роуминг во время путешествия на корабле или самолете — есть тонкости

Новые правила безлимитного роуминга в ЕС касаются только операторов мобильной "наземной" связи. Если связь обеспечивается с помощью спутников, как это нередко бывает при совершении звонков с бортов самолетов и кораблей, то эти правила попросту не работают и ваш "домашний" мобильный оператор выкатит вам солидный счет за роуминг.

Также надо помнить, что новые правила касаются только роуминга внутри стран ЕС. При поездке на Восток, в Африку, Азию или в любую страну далеких Америк эти правила, разумеется, не действуют.