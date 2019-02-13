13.02.2019, 21:42
Отличавшаяся более низкими ценами автозаправка Taxify прекратила свою деятельность
На этой неделе автозаправка Taxify на улице Тёэкоя неожиданно прекратила свою деятельность, поскольку у недвижимости сменился владелец.
На этой неделе автозаправка Taxify на улице Тёэкоя неожиданно прекратила свою деятельность, поскольку у недвижимости сменился владелец.
Тем не менее, Taxify сообщила, что не хочет сворачивать проект, поэтому не исключено, что автозаправка будет открыта где-то в другом месте.
Данная автозаправка открылась в сентябре прошлого года и цены на ней были ниже, чем в других местах.
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