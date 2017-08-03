Открывая новые заправки, Eesti Gaas на треть увеличил продажи сжатого газа

В первом полугодии уменьшились продажи газа для производства теплоэнергии, в то же время выросли продажи сжатого газа для транспорта, а также увеличилось количество клиентов, приобретающих электроэнергию у Eesti Gaas, значится в пресс-релизе.

За первые шесть месяцев текущего года AS Eesti Gaas продал 254,2 млн м³ газа. В прошлом году за то же время объем продаж составлял 278,9 млн м³.

”Судя по тенденции, прослеживающейся в первом полугодии, мы движемся примерно в том же темпе, что и в прошлом году. Максимальное отличие показал январский результат — средняя температура в этом месяце оказался на 5,4 градуса выше обычного, поэтому клиенты расходовали на отопление меньше газа”, — прокомментировал экономические результаты первого полугодия исполнительный директор AS Eesti Gaas Антс Ноот.

В то же время за первые шесть месяцев этого года на треть выросло потребление природного газа в транспортном секторе, рост составил 31,6%. За первое полугодие 2017 продажа сжатого газа для нужд транспорта составила 2776,3 тысячи м³, в тот же период прошлого года она составляла 2109 тысяч м³.

Наравне с ростом информированности людей о щадящем влиянии газового топлива на окружающую среду росту продаж сжатого газа способствовало расширение сети заправок для автобусов и автомобилей. ”Этим летом мы откроем новые заправочные станции в Таллинне на улице Гаази, а также в Пярну на улице Сави”, — сказал Ноот. В конце года заработает станция на таллиннской улице Техника. ”В общей сложности у Eesti Gaas имеется восемь газозаправочных станций в четырех городах Эстонии, и в следующем году мы собираемся расширить сеть”, — добавил Ноот.

Продажа электроэнергии в первом полугодии по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла в четыре раза. За время с января по июнь было продано 24,1 ГВт·ч. ”Несмотря на то, что объем продаваемой электроэнергии пока не слишком велик, мы можем смело сказать, что эта сфера деятельности демонстрирует четкую тенденцию роста. Нас также радует и то, что количество наших клиентов, пользующихся нашей услугой поставки электричества, постоянно увеличивается. Наша клиентская база выросла в три с половиной раза, е