Открылся крупнейший в Эстонии спортивный ресторан и центр развлечений

Длившиеся полгода строительные работы завершены — на этой неделе в торговом центре открывылся всемирно известный центр развлечений O’Learys. Расположившийся на 4 000 квадратных метрах спортивный ресторан и центр развлечений может вместить 700 посетителей.
Помимо спортивных социальных игр гостей ждут первый в Эстонии кино-ресторан, 200 экранов для просмотра спортивных трансляций, 9 дорожек для боулинга, а также различные игры виртуальной реальности для детей и взрослых.
O’Learys в торговом центре Kristiine является уникальным как в Эстонии, так и во всем мире благодаря кино-ресторану Apollo. Это первый в стране постоянно действующий кинотеатр, который предлагает клиентам возможность одновременно наслаждаться фильмами и вкусной едой.
”Кино и ресторан раньше не объединяли ни в центрах O’Learys, ни в Эстонии в целом, хотя это, безусловно, логичная комбинация. Здесь будут показывать те же фильмы, что и во всех прочих кинотеатрах Apollo, а в меню гости найдут лучшие блюда американской кухни”, — рассказал исполнительный директор O’Learys Элвис Тильгар.