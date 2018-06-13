Открылся крупнейший в Эстонии спортивный ресторан и центр развлечений

”Торговые центры уже давно не фокусируются исключительно на шоппинге — люди хотят получать все сразу и в одном месте: поход по магазин завершен, обед съеден, дети поиграли, жажда развлечений удовлетворена, — сказала Линда Эйхлер, руководитель по коммуникациям и маркетингу Citycon, собственника торгового центра Kristiine. — O’Learys предлагает привлекательную комбинацию всего того, что ждет клиент. Мы гордимся тем фактом, что крупнейший в странах Балтии и первый в Эстонии O’Learys находится именно в центре Kristiine”.

Помимо прочего, O’Learys — крупнейшее в Эстонии место, где можно посмотреть спортивные трансляции: всего здесь установлены 200 экранов, предусмотренных специально для просмотра спортивных мероприятий. Такое количество экранов позволяет любителям спорта смотреть несколько трансляций одновременно. На втором этаже центра находится sports arena Betsafe, где посетителей ждет гигантский экран размером 8,88 на 5,47 метра.

Значительное внимание тут уделено и различным спортивным социальным играм. Самую большую площадь в O’Learys занимает боулинг с 9 дорожками, две из которых отличаются наличием интерактивных аудиовизуальных решений.

”В O’Learys ждут всех членов семьи — развлечений тут хватит и для детей. Пока мама с папой болеют за любимую команду, дети могут поиграть в первой в Эстонии анимированной песочнице или полазить по стене для альпинизма с визуальными эффектами”, — добавил Тильгар.

Для проведения приватных мероприятий на втором этаже O’Learys предусмотрено объединенное с сауной помещение для собраний — его можно арендовать для компании до 30 человек. За спортивными трансляциями здесь можно наблюдать даже с полка в сауне!

Помимо всего этого, в O’Learys представлены и другие развлечения игры в виртуальной реальности, где можно прокатиться на американских горках или промчаться по раллийной трассе, а также широкий выбор командных игр, таких как баскетбол, биллиард, дартс, настольный футбол и многое другое.