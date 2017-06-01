Отель Viru дарит Финляндии вчесть ее 100-летия тематические номера

Отель ”Viru открывает в честь юбилейного года Финляндии 11 уникальных тематических номеров, каждый из которых рассказывает захватывающую историю о наших северных соседях. Темы связаны с культурой, дипломатией, природой, географией, туризмом, спортом и развлечениями. Один из номеров останется на весь год в распоряжении посольства Финляндии, сообщает Sokos Hotel Viru.

По словам посла Финляндии, подарок является достойным жестом в честь юбилейного года Финляндии. ”Кому бы из нас не хотелось сказать, что он ночевал в посольстве”, — говорит Кирсти Наринен.

”Открытие номера является символичным, в частности, потому, что между отелем Viru и дипломатическим представительством Финляндии в Эстонии существует особая связь, о которой многие, может, даже не догадываются. Именно для нужд строительства отеля Viru в 1969 году в Мустамяэ на улице Сютисте теэ было открыто бюро консульских услуг, которое являлось подразделением Генерального консульства Финляндии в Ленинграде. Это было знаковое событие, поскольку Эстонии как государства не существовало”, — объясняет посол.

Она добавляет, что консульские услуги предоставлялись тогда только финским строителям, но по прошествии лет для все большего числа эстонцев через бюро открывались двери за рубеж. ”Теперь круг замкнулся, и ”посольство” вновь возвращается в Viru”, — проводит Наринен образную параллель.

Среди тематических номеров есть, например, номер, посвященный главам Финского государства, вместе с сауной, которая одновременно является помещением для собраний; номер комиков ”Fingerpori”; номер в стилистике ”Tom of Finland”; номер, посвященный финской природе, с пейзажами и шумом водопада; номер, посвященный известным хоккеистам Сийму Лийвику и Лео Комарову.

”Для многих эстонцев и финнов отельViru был всегда кусочком Финляндии в центре Таллинна. Теперь же в распоряжении финского посольства официально — частичка нашего отеля”, — отмечает директор по продажам и маркетингу отеля ”Original Sokos Hotel Viru”

Эвелин Орг.

Сегодня отель передает заместителю канцлера Министерства иностранных дел Финляндии Пиркко Хямеляйнен и послу Финляндии в Эстонии Кирсти Наринен один из одиннадцати номеров — тематический номер посольства, который останется на весь год в распоряжении посольства Финляндии. Номер посольства декорирован текстилем, мебелью и памятными предметами из посольства Финляндии.

Отель Viru отмечает в этом году свое 45-летие. Как в честь этого юбилея, так и в честь 100-летия Эстонии и Финляндии отель составил на 2017 и 2018 годы специальную программу, которая включает особые музыкальные события, выставки, кабаре-шоу, тематические ужины и много другого.

Тематические номера на 18 этаже отеля открыты для всех посетителей, их можно забронировать на основании цен обычного прейскуранта. Из номеров открывается вид на Финский залив.