Отделение Кассы по безработице в Вильяндиском уезде с декабря переезжает

Руководитель отделения Кассы по безработице в уезде Вильянди Мерит Лаан отметила, что за последние три года направления деятельности и целевые группы Кассы по безработице значительно расширились.

”Касса по безработице не занимается больше только безработными, а оказывает людям поддержку как в поиске работы, так и в ее сохранении. С 2015 года Касса по безработице предлагает консультации по карьере работающим людям. Вступившая в силу в прошлом году программа ”Работайте и учитесь!” также предоставляет работающим людям возможности обучения. Кроме того, Касса по безработице как советом, так и делом поддерживает работодателей при поиске работников и совершенствования их навыков, оценивает трудоспособность, необходимость реабилитационных услуг, а также помогает людям с пониженной трудоспособностью искать и сохранять рабочее место”, — сказала Лаан.

В начале следующего года при Кассе по безработице появится центр карьеры, в котором к системе консультирования по карьере Кассы по безработице добавятся также информационные услуги и консультации по карьере, которые ранее оказывались в центрах Rajaleidja от Innove. После создания центра карьеры при Кассе по безработице, также значительно вырастет роль Кассы по безработице в оказании помощи школьникам при выборе специальности.