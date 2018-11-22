Отделение Кассы по безработице в Вильяндиском уезде с декабря переезжает

С 2 декабря отделение Кассы по безработице в Вильяндимаа будет находится в центре Вильянди, в центре UKU, по адресу ул. Таллинна, 41. Переезд был необходим, так как прежние помещения стали для клиентов неудобными и тесными, сообщает Касса.
Руководитель отделения Кассы по безработице в уезде Вильянди Мерит Лаан отметила, что за последние три года направления деятельности и целевые группы Кассы по безработице значительно расширились.
”Касса по безработице не занимается больше только безработными, а оказывает людям поддержку как в поиске работы, так и в ее сохранении. С 2015 года Касса по безработице предлагает консультации по карьере работающим людям. Вступившая в силу в прошлом году программа ”Работайте и учитесь!” также предоставляет работающим людям возможности обучения. Кроме того, Касса по безработице как советом, так и делом поддерживает работодателей при поиске работников и совершенствования их навыков, оценивает трудоспособность, необходимость реабилитационных услуг, а также помогает людям с пониженной трудоспособностью искать и сохранять рабочее место”, — сказала Лаан.
В начале следующего года при Кассе по безработице появится центр карьеры, в котором к системе консультирования по карьере Кассы по безработице добавятся также информационные услуги и консультации по карьере, которые ранее оказывались в центрах Rajaleidja от Innove. После создания центра карьеры при Кассе по безработице, также значительно вырастет роль Кассы по безработице в оказании помощи школьникам при выборе специальности.
До этого представительство Вильянди располагалось частично на временной площади. Например, по этой причине учебный класс не подходил для проведения групповых консультаций. Были также проблемы с предоставлением клиентам приватного помещения для консультации, очень не хватало места. Очень сложно было самостоятельно передвигаться людям в инвалидных колясках, на первый этаж можно было попасть только предварительно позвонив, а попасть на инвалидной коляске в учебный класс самостоятельно было вообще невозможно, так как пандус был очень крутой.
На поиск подходящих помещений в Вильянди ушло более чем полтора года, пересмотрели много различных вариантов, для того чтобы найти лучшее решение для клиентов.
Время работы представительства в Вильянди не изменится, дополнительная информация на портале Кассы по безработице или по инфотелефону 15501.