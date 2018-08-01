01.08.2018, 07:22

Отчет: за год жители Эстонии отправили более 11,1 млн почтовых отправлений


rus.delfi.ee
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Foto: Priit Simson

Согласно данным ежегодного отчета Департамента конкуренции по сфере почтовых услуг, в 2017 году в Эстонии было отправлено в общей сложности 11,1 миллиона почтовых отправлений, что на 16% превышает количество за предыдущий год.

Наибольший рост, составивший целых 53%, пришелся на отправленные из Эстонии международные отправления, сообщается в пресс-релизе.

Из всего оборота почтовых услуг (126 млн) на долю услуги курьерской почтовой доставки пришлось примерно 60% (74 млн) — за год объемы предоставления данной услуги выросли почти на 30%. ”Благодаря тому, что жители Эстонии все более активно совершают покупки в интернет-магазинах, услуга по перевозке посылок является одной из наиболее востребованных, и можно смело прогнозировать дальнейший рост ее популярности”, — отметил исполнительный директор DPD Eesti AS Райнер Рохтла. ”При этом, если мы также учтем и тот факт, что сегодня в Эстонии доля интернет-покупок от всех покупок физических товаров составляет 7,7%, тогда как в Европе данный показатель в среднем равен 11,3%, то у нас все еще существует огромный потенциал для роста”.

В прошлом году за границу было отправлено более 1,3 миллиона международных посылок, что означает рост на 53% по сравнению с предыдущим годом. Количество внутригосударственных отправлений (7 млн) и отправлений, прибывших в Эстонию (2,7 млн) возросло, соответственно, на 4% и 40%.

”Помимо продолжения повышения товарных перевозок между предприятиями, с огромной скоростью прогрессирует также и область электронной торговли, и это касается почтовых отправлений как внутри, так и за пределы Эстонии. Последнее обстоятельство является особенно радующим, так как оно говорит о сильном скачке в развитии наших э-магазинов, а также об амбициях и стремлении найти клиентов также и за рубежом”, — объяснил Рохтла, добавив, что из Эстонии покупаются и отправляются за границу все группы товаров, от пищевых добавок, до шин. При этом, можно заметить, что по сравнению с предыдущими годами значительно большее количество посылок оформляется через среду продаж Amazon.

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