Отчет: потребление пива в мире падает

Люди в мире употребляют все меньше алкоголя, говорится в отчете International Wine and Spirits Record, составители которого отслеживают глобальное потребление алкогольных напитков.

Из-за падения продаж пива на 1,8% мировой рынок продаж алкогольной продукции сократился на 1,3% в 2016 году.

Продажи сидра после нескольких лет роста также упали на 1,5%.

В предыдущие пять лет падение продаж держалось на уровне 0,3%, так что данные 2016 года говорят о гораздо более серьезных проблемах для производителей алкогольной продукции.

По данным отчета, продажи вина в среднем находятся на том же уровне, продажи крепких напитков выросли на 0.3%.

Хотя, по данным МВФ, мировой объем ВВП вырос на 3,5% в 2016 году, а экономическое развитие обычно коррелирует с повышением объемов употребления алкоголя, в трех странах с крупными экономиками — России, Китае и Бразилии — наблюдалось замедление роста или рецессия.

Продажи пива в России упали на 7,8%, в Бразилии — на 5,3%, в Китае — на 4,2%.