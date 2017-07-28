Отчет фирмы Рандпере: оборота не было, но прибыль увеличилась в пять раз

Из отчета инвестиционной компании Vara Kapitali Investeeringud OÜ Валдо Рандпере следует, что прибыль от финансовых инвестиций значительно выросла, в результате чего фирма по сравнению с позапрошлым годом фирма вышла в плюс на 8000 евро.

У предприятия не было дохода от продаж, иные коммерческие доходы составили 226 евро. Расходы на деятельность достигли 6128 евро, а в позапрошлом году 4785 евро.

Убыток от коммерческой деятельности составил 5902 евро. По сравнению с позапрошлым годом цифра выросла на 4217 евро.

Заработанный с помощью финансовых инвестиций доход, по сравнению с прошлым годом, увеличился практически в пять раз: вместо прошлогодних 2751 евро он составил 13 523 евро.

В годовом исчислении чистая прибыль предприятия составила 8179 евро и была причислена к нераспределенной прибыли, которая составила после этого в общей сложности 11 525 евро.