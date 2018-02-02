От земельного налога в Таллинне освобождены почти 160 тысяч собственников жилья

В 2018 году в Таллинне освобождению от земельного налога подлежат приблизительно 157 800 собственников жилья, сообщает Раэпресс.

Как сообщила вице-мэр Таллинна Эха Вырк, общая сумма освобождения от налога составляет 10 миллионов евро, наибольшая сумма освобождения одного налогоплательщика — 4107,54 евро.

От уплаты земельного налога в Таллинне освобождаются собственники земли жилищного назначения или землепользователи в пределах налога на 1500 м2, если они официально зарегистрированы как проживающие в здании, расположенном на этом участке.

При совместной собственности или общей собственности правила освобождения те же, независимо от числа собственников. Если в доме имеются площади коммерческого назначения, то налог платится пропорционально доле участка, приходящегося на эти площади, т. е. доле земли коммерческого назначения.