От выпрямителей для волос до свадебных платьев. Что забывают в машинах клиенты Uber

Люди забывают в автомобилях Uber самые разные вещи — от выпрямителей для волос до свадебных платьев. Но не в Таллинне! Оказывается, пассажиры в Эстонии — одни из наименее забывчивых в Европе, сообщает фирма.

Согласно Европейской статистике забытых вещей в Uber за год, Киев стал городом, в котором люди наименее рассеяны: когда речь идет о поездке на Uber, здесь люди редко что-то забывают в машине. Данные Uber также говорят о том, что жители Таллинна одни из самых внимательных в Европе — столица Эстонии занимает в этом списке седьмое место.

Статистика также говорит о том, что в Таллинне люди чаще всего забывают свои вещи по пятницам. Исполнительный директор Uber в странах Балтии Энн Метсар напоминает, что есть простой способ снизить риск утраты вещей владельцами.

"Опираясь на наш опыт, я могу сказать, что лучшим способ убедиться, что все вещи останутся при вас, это при выходе из машины внимательно осмотреть салон автомобиля. Но если случится так, что на этих выходных вы проснетесь и обнаружите, что вы что-то забыли, то зайдите в секцию приложения "Помощь", нажмите на последнюю поездку, которую

вы совершили, и нажмите кнопку "сообщить о потерянной вещи".

По словам таллиннских водителей Uber, больше всего заявлений о забытых вещах поступает зимой и осенью. Именно поэтому в списке вещей, которые в Таллинне забывают в машине чаще всего, — шарфы, перчатки и другие части гардероба, которые помогают пережить морозы. Жители Таллинна также часто забывают свои телефоны, сумки и очки.

Таллиннский водитель Мирелль вспоминает, как однажды подвозила пассажира на вечеринку в честь дня рождения. "После поездки я обнаружила, что он забыл книгу и 7-килограммовое ядро для толкания. Обычно люди забывают ключи и телефоны, а не ядра и книги!"

В списке забытых вещей: фритюрница и свадебное платье

Если говорить о других европейских столицах, то там водителям приходилось возвращать такие вещи как фритюрница, обручальные кольца, вставные зубы, университетский диплом, гитара бузуки и даже свадебные платья. Случались и ситуации, напоминающие фильм "Мальчишник в Вегасе", когда люди сообщали о забытом в Uber человеке.

Самым забывчивыми оказались жители Мадрида, Варшавы и Лиссабона — они чаще всего пользуются функцией приложения, позволяющей сообщать о потерянных предметах. Но все это не значит, что забывчивых людей нет и в Эстонии: наибольшее количество раз, когда один и тот же человек забывал что-то в машине Uber за год — 4. Но, как показывает статистика, это не предел. Например, во Франции один человек умудрился что-то забыть в машине 9 раз, в Хорватии — 11, а в Великобритании — 19! Но все это меркнет на фоне случая в Бразилии, где один человек сообщал о потере 27 раз.