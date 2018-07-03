03.07.2018, 14:10

От убытков и кредита от владельца до странного имейла. О чем говорит новый отчет скандальной фирмы Ильвеса

 (27)
Танель Саарманн
Танель Саарманн
EST 2
Toomas Hendrik Ilves presidendikandidaadina Ärma talus
Toomas Hendrik Ilves presidendikandidaadina Ärma talusFoto: Tiit Blaat

Из обнародованного недавно годового отчета принадлежащей Тоомасу Хендрику Ильвесу Ermamaa OÜ следует, что доход от продаж, который составил 7667 евро, был получен путем предоставления услуг по аренде.

Ущерб составил 7160 евро. Одному человеку выплачивалась зарплата: 2000 евро за год, то есть 166,66 евро в месяц. Доход от продаж был получен от самого Ильвеса, который платил фирме аренду за пользование хутором Эрма.

Также Ильвес в 2017 году предоставил своей фирме бессрочный кредит в размере 105 512 евро, к чему предпринимателями было добавлено 12 000 евро. Общая сумма обязательств перед руководством составляет 309 962 евро.

Общий итог года: убыток (нераспределенная прибыль в минусе на 3521 евро).

Примечательно, что в качестве официального имейла фирмы указывается адрес charles.kinbote3@gmail.com (Чарльз Кинбот — герой романа Набокова ”Бледный огонь” — прим.ред.).

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


”Благодарны или нет — вопрос второстепенный”. Бородич о борьбе с безработицей, отношениях с реформистами, взятках и планах в TLT

03.07.2018
Денис Бородич (39) покидает Рийгикогу, чтобы возглавить Таллиннский общественный транспорт. В интервью Delfi Бородич рассказал о своих отношениях с Партией реформ, собирается ли ее покидать и снова вступать в Центристскую партию и почему не ждет благодарности от жителей Ида-Вирумаа. А также о проблемах таллиннского транспорта и взятках в TLT.
Подробнее



В Пярнумаа застрелен мужчина. В качестве подозреваемого задержан его младший брат

03.07.2018
В понедельник поздно вечером в полицию сообщили, что в деревне Ахасте в Пярнумаа из огнестрельного оружия был застрелен 55-летний мужчина. В качестве подозреваемого полиция задержала его младшего брата 45 лет.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


От убытков и кредита от владельца до странного имейла. О чем говорит новый отчет скандальной фирмы Ильвеса

03.07.2018
Из обнародованного недавно годового отчета принадлежащей Тоомасу Хендрику Ильвесу Ermamaa OÜ следует, что доход от продаж, который составил 7667 евро, был получен путем предоставления услуг по аренде.
Подробнее

Словно в детективе: как директора спорткомплекса ”Сыле” поймали на взяточничестве с поличным

03.07.2018
Директор спорткомплекса ”Сыле” Тоомас Ристлаан, который в марте и апреле брал взятку у председателя совета футбольного клуба "Вольта” Раймо Ныу в размере 1000 евро, даже не подозревал, что деньги, которые он принял 16 мая, тщательно пересчитаны сотрудниками антикоррупционного бюро Центральной криминальной полиции и переданы Ныу с целью имитации преступления.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Язык до Киева и после. Часть 3: Светофор

03.07.2018
Специальный корреспондент DELFI в мае-июне побывал в Украине, посетив как столицу Незалежной, так и — неожиданно для самого себя — Чернобыльскую "зону". Представляем вашему вниманию третью часть путевых заметок нашего собкора.
Подробнее