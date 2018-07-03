От убытков и кредита от владельца до странного имейла. О чем говорит новый отчет скандальной фирмы Ильвеса

Из обнародованного недавно годового отчета принадлежащей Тоомасу Хендрику Ильвесу Ermamaa OÜ следует, что доход от продаж, который составил 7667 евро, был получен путем предоставления услуг по аренде.

Ущерб составил 7160 евро. Одному человеку выплачивалась зарплата: 2000 евро за год, то есть 166,66 евро в месяц. Доход от продаж был получен от самого Ильвеса, который платил фирме аренду за пользование хутором Эрма.

Также Ильвес в 2017 году предоставил своей фирме бессрочный кредит в размере 105 512 евро, к чему предпринимателями было добавлено 12 000 евро. Общая сумма обязательств перед руководством составляет 309 962 евро.

Общий итог года: убыток (нераспределенная прибыль в минусе на 3521 евро).

Примечательно, что в качестве официального имейла фирмы указывается адрес charles.kinbote3@gmail.com (Чарльз Кинбот — герой романа Набокова ”Бледный огонь” — прим.ред.).