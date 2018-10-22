22.10.2018, 08:36

От торговли людьми на Украине пострадали более 200 тысяч человек

 (28)
Deutsche Welle
EST 3
Kosmeetika, meik, meikimine, ilu, välimus
Foto on illustratiivneFoto: Vallo Kruuser

Наиболее распространенный вид торговли людьми в Украине — это втягивание в трудовую эксплуатацию. Современные формы рабства распространяются и в Европе.

Больше 200 тысяч украинцев стали жертвами торговли людьми в период после обретения Украиной независимости. Об этом в воскресенье, 21 октября, сообщает "Укринформ" со ссылкой на заместителя министра социальной политики Украины Наталию Федорович.

По ее словам, украинские структуры социальной защиты смогли идентифицировать и установить статус, а также оказать помощь менее чем одной тысяче человек. Наиболее распространенный вид торговли людьми в Украине — это втягивание в трудовую эксплуатацию.

Ранее, в июле, был опубликован "Глобальный индекс рабства" (Global Slavery Index), подготовленный австралийской неправительственной организацией Walk Free Foundation. Согласно этому рейтингу, 286 тысяч человек в Украине живут в условиях современного рабства, страна занимает 49-е место из 167.

В России 794 тысячи человек живут в условиях современного рабства, и страна занимает 64-е место в рейтинге. В Германии жертвами торговли людьми стали 167 тысяч человек, страна занимает 134-е место.

Современное рабство в Европе

О том, что в Европе все большее распространение получает современная форма торговли людьми, которая подразумевает их использование в качестве сверхдешевой рабочей силы, говорится и в докладе Greta, подготовленном группой экспертов Совета Европы (СЕ) и опубликованном в апреле. В Бельгии, Великобритании и Португалии эта новая форма рабства стала представлять более серьезную проблему, чем эксплуатация людей в секс-индустрии.

Европейскую конвенцию о борьбе с торговлей людьми подписали все государства-члены СЕ, кроме России. 13 октября председатель Государственной думы Вячеслав Володин не исключил выхода России из СЕ.

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