29.10.2018, 07:35

От Rail Baltic до Balticconnector: какие специальности нужны для будущих мегапроектов?

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rus.delfi.ee
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Gaasitorud
GaasitorudFOTO: Elering

Европейский союз финансирует множество новых технологических мегапроектов для эффективного объединения Эстонии с Европой — начиная от Rail Baltic и до газопровода Balticconnector. Какие же профессии будут необходимы для реализации этих будущих проектов?

По словам лектора и руководителя лаборатории горных условий института геологии TalTech Тыну Томберга, объединение эстонской инфраструктуры с европейской дает бесценные возможности как геологам, так и горным инженерам, часть из которых уже сегодня занята на подготовительных работах многих крупных проектов, сказано в пресс-релизе.

”Если еще с десяток лет назад, например, газопровод Balticconnector в Финском заливе для жителей Эстонии был несколько фантастической идеей, то сегодня в рамках этого проекта уже идут строительные работы. То же самое рано или поздно ожидается и в отношении проектов Rail Baltica или туннеля ТаллиннХельсинки, которые уже сегодня ищут сотрудников среди геологов и инженеров”, — поясняет Томберг.

Приводим обзор специальностей, составленных Томбергом, которые в ближайшее время будут наиболее востребованными на крупных строительных и инфраструктурных проектах.

Специалисты по механике горных пород. Строящийся сейчас между Эстонией и Финляндией 150-километровый газопровод Balticconnector нуждается на сегодня именно в специалистах, владеющих механикой горных пород, которые могут проводить необходимые анализы морского дна и поддерживать строительные работы на основании полученных данных.

Специалисты по подводным сооружениям. Их также ожидает проект сооружения газопровода Balticconnector, поскольку всю строительную специфику важно связывать с экологической ситуацией Финского залива. Уже сегодня институт геологии TalTech обучает студентов по программе геологии тому, как верно обозначать прокладку газопроводов и подбирать глубину, какие наносы необходимо удалять с морского дна на пути трубопровода до его прокладки и т.д.

Знатоки карьерных горных работ. Совсем скоро должны начаться работы по прокладке железнодорожной трассы Rail Baltic, что потребует добычи большого объема природных материалов, как для железнодорожной насыпи, так и для основания балластного слоя рельсового пути. Это означает, что в Эстонии будет необходимо дружелюбно к окружающей среде и эффективно добывать и обрабатывать множество природных строительных материалов разного качества, для чего будут необходимы специалисты по карьерным горным работам с инженерной подготовкой.

Специалисты по обработке, обогащению и приданию ценности полезным ископаемым. Помимо карьерной добычи, для проекта Rail Baltic будут важны и обработка, обогащение и придание ценности полезным ископаемым. Это означает, что помимо необходимых для прокладки сотен километров железнодорожных путей гравия и щебня, также будет необходимо найти лучшие решения для проблемы меняющегося рельефа рабочего ландшафта.

Проектировщики и строители подземных сооружений. Хотя проект туннеля Таллинн — Хельсинки на сегодня еще находится в стадии обсуждения, в свете мировой тенденции по изменениям сферы транспорта, речь идет о все более реалистичном проекте. Трасса будет проложена еще глубже под землей, чем наши сланцевые шахты. Туннель Таллинн — Хельсинки станет, бесспорно, одним из ведущих достижений эстонской горной науки, поскольку в его рамках будет необходимо копать ощутимо глубже и больше, чем все закрытые и работающие эстонские шахты вместе взятые.

Таким образом, реализация мегапроектов с их километражем и объемом горных работ означает, что уже сегодня необходимо готовить сильных геологов и горных инженеров, которые будут способны реально проектировать и строить необходимые подземные сооружения — в том числе знать проходку, крепь, управление горным давлением, буровзрывные работы, вентиляцию, откачку воды и транспортировку.

ТОП

Для обучения специалистов будущих мегапроектов институт геологии TalTech уже в прошлом году открыл новую специальность по изучению ресурсов земных недр, на которой в этом году обучаются студенты 2 курса. Как проекты по развитию в сфере строительной геологии, так и в горных технологиях на сегодня уже достигли такого уровня, когда планы по добыче / строительству большей частью создаются с помощью ИТ-инструментов, а работа по их реализации часто осуществляется с программируемым оборудованием — поэтому при работе с полезными ископаемыми все больше требуются знания, связанные именно с инфотехнологиями, и на этом сосредотачиваются в новой программе по изучению ресурсов земных недр.

Институт геологии TalTech входит в факультет естествознания TalTech и объединяет предметы естествознания и инженерное образование, и готовит специалистов горной промышленности и геологии. Также ученые института исследуют то, в каких сырьевых материалах будет нуждаться Эстония в будущем, и каковы наилучшие технологии для их добычи.

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