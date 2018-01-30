От приграничной торговли выигрывают производители пива: обороты растут и в Латвии, и в Эстонии

Как эстонские, так и латвийские производители пива подтверждают, что в прошлом году объемы производства увеличились. Причины 10-процентного роста объемов в Латвии кроются в приграничной торговле и увеличившемся экспорте, пишет Maaleht.

По данным Эстонского союза производителей пива, представляющего Saku и A. Le Coq, в 2017 году в Эстонии и на северной границе Латвии было продано на 4,4% больше пива, чем в 2016 году.

”Поскольку внутренний рынок падает, северная граница падает, а латвийская граница показывает резкое увеличение, то можно предположить, что оттуда и идет рост”, — объясняет исполнительный директор союза Пеэтер Вырк улучшение показателей.

Для крупнейшего производителя пива в Латвии Aldaris доля приграничной торговли в 2017 году выросла по сравнению с прошлым годом на 39%, а валовая продукция увеличилась на 2,4%.

”Несомненно, влияние алкотурзима чувствуется и находит четкое отражение в годовом обороте, — сообщили в фирме. — Быстрый рост приграничной торговли показывает значение роста акцизов в Эстонии и Литве, а также то, как развивается туризм внутри Прибалтики и пивной рынок в целом”.

Согласно статистике, в Латвии экспорт пива вырос более чем в два раза: если за 11 месяцев 2016 года было экспортировано 9,37 млн литров пива, то за 11 месяцев 2017 года 21,12 млн литров.

Всего в Латвии за 11 месяцев прошлого года было продано 148,55 млн литров пива, что на 5,8% больше, чем за тот же период 2016 года.

Saku и A. Le Coq в 2017 году продали на границе с Латвией 18 млн литров, а на северной границе Эстонии, в основном финнам, 20 млн литров пива. В 2015 году на северной границе Латвии было продано 0,8 млн литров пива, а на на северной границе Эстонии 30 млн литров пива.