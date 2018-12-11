От клиентов отбоя нет! В Эстонии появилась фирма, которая сдает живые рождественские елки в аренду

Кятлин Рохилайд-Альясте и Роби Кууск начали свое новое предприятие, продажу живых трехлетних рождественских елок год назад, но, по их собственным словам, тогда много клиентов не нашли.

В прошлом году посаженные в колоды елки сопровождала рекомендация при наступлении тепла самостоятельно пересадить их на улицу. А в этом году у любителей деревьев отпала обязанность так долго заботиться о елках, поскольку дерево можно просто взять в аренду у Кятлин и Роби.

К настоящему моменту желающих получить елку набралось уже значительно больше 200, из которых около половины хочет дерево насовсем и половина разместит его всего на месяц.

Доставляемые в дома и предприятиям елки три года подрастали в одном елочном питомнике в Ляэнемаа. После праздников сданные в аренду елки соберут, продержат до весны в теплице и высадят обратно в грунт. Те, кто купит елку насовсем, тоже должны будут весной посадить ее в землю, а не оставлять ждать следующего Рождества.

Сейчас интерес к елкам настолько велик, что на прошлой неделе работали каждый день до часу ночи, чтобы изготовить достаточно горшков из осины и ясеня и посадить туда елки.