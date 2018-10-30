30.10.2018, 20:30

От чего зависит морозоустойчивость дизельного топлива?

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rus.delfi.ee
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Neste Porvoo kütusetehas
Neste Porvoo kütusetehasFoto: Jaanus Lensment

С 1 ноября до конца зимнего периода заправки не обязаны добавлять в топливо биокомпонент. Если на улице мороз, а в баке залитое до 1 ноября топливо, в половине случаев заправленное ранее дизельное топливо для такой погоды не подходит.

”Если вы заправили дизельное топливо после 1 ноября, можете быть уверены в том, что оно подходит для использования зимой. Если прошлый раз вы заправлялись в октябре, стоит узнать топливо с каким именно биокомпонентом вы приобрели. В половине случаев такое топливо не подходит для использования в сильный мороз”, — сказал руководитель отдела оптовых продаж Neste Eesti Урмас Куузе.

Для использования в мороз не подходит топливо, содержащее биодизель первого поколения (FAME), не больше 7% которого можно добавлять в фоссильное топливо летом. Если продолжить использование содержащего FAME дизельного топлива зимой, в сильный мороз оно начнет застывать, что может привести к перебоям в работе двигателя.

”Вы можете быть спокойны, если до начала ноября заправили дизельное топливо, содержащее возобновляемый компонент второго поколения HVO. Такое топливо можно использовать и при минусовой температуре. Его морозоустойчивость составляет -33 градуса. По химическому составу и свойствам HVO идентичен фоссильному топливу, и поэтому Neste использует в качестве компонента дизельного топлива именно HVO”, — пояснил Урмас Куузе.

Урмас Куузе отметил, что характеристики в отношении сохранности дизельного топлива с добавкой HVO аналогичны тем, которые демонстрирует фоссильное топливо, и поэтому содержащий HVO дизель может находиться в баке всю зиму, не потеряв в качестве. Содержащий же FAME дизель не подходит для хранения зимой — бак неиспользуемого зимой автомобиля следует полностью опустошить, если он содержит топливо с добавкой FAME. Если вы точно не знаете, топливо с каким именно биокомпонентом находится в баке вашей машины, об этом стоит спросить своего продавца топлива.

К сегодняшнему дню на всех заправках Neste в продажу поступило предназначенное для переходного периода дизельное топливо с уровнем морозоустойчивости до -20 градусов. Поставки арктического зимнего топлива с уровнем морозоустойчивости до -32 градусов компания Neste начнет в начале ноября.

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