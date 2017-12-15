От А до Я. Что нужно знать, если вы везете из Латвии алкоголь

В Эстонии уже давно поговаривают о том, что Налогово-таможенный департамент следит за теми, кто покупает в Латвии алкоголь. Исполняющий обязанности гендиректора ведомства Риво Рейтманн прояснил изданию Eesti Päevaleht ситуацию.

По его словам, установленные в пунктах пересечения границы камеры определения номерных знаков помогают зафиксировать случаи, когда люди ездят в Латвию часто и находятся там непродолжительное время (к примеру, полчаса).

Рейтманн отмечает, что наибольшие интерес представляют перекупщики, количество которых за последние годы выросло. Для их выявления департамент, помимо камер, использует и иную информацию, а также при необходимости проводит выборочную проверку транспортных средств.

В связи с тем, что вопрос для эстоноземельцев является животрепещущим, издание решило составить своего рода памятку. На вопросы отвечает руководитель службы по связям с общественностью Налогово-таможенного департамента Райнер Лауритс.

1. Что происходит с информацией, собранной при помощи камер определения номерных знаков?

При помощи системы распознавания номерных знаков Налогово-таможенный департамент определяет лишь факт выезда из Эстонии или въезда в нее. Необходимость дальнейшей проверки и реакции определяется анализом рисков со стороны департамента. Факт пересечения границы — лишь одна из частей анализа.

2. На что Налогово-таможенный департамент обращает внимание в случае с покупающими в Латвии алкоголь людьми?

Каждый вправе посещать магазины за пределами страны и приобретать товары для личного пользования. Незаконными эти действия становятся в том случае, если товар ввозится в Эстонию в коммерческих целях.

Не являются главным показателем и большие объемы. Хоть законом и предусмотрен ”потолок”, при превышении которого у пересекающего границу человека попросят разъяснений, важна прежде всего причина ввоза. Если кто-то ввозит в Эстонию большое количество алкоголя, то Налогово-таможенный департамент имеет право выяснить, почему это было сделано.

3. Сколько алкоголя разрешено провозить через границу одному человеку?

Согласно Закону об акцизе на алкоголь, табачные изделия, топливо и электроэнергию, совершеннолетний пассажир имеет право без уплаты акциза привести в Эстонию из другой страны ЕС вместе с передвигающейся вместе с ним кладью для личных целей до 90 литров вина (среди которых может быть до 60 литров игристого вина), до 110 литров пива, до 10 литров крепких алкогольных напитков (крепостью более 22%), 20 литров других алкогольных напитков (крепостью менее 22%).

4. В течение какого срока действуют эти объемы?

В отношении передвигающихся внутри ЕС пассажиров временных ограничений не установлено. Это означает, что названные цифры применительны к одному пересечению границы.

5. Что может сделать Налогово-таможенный департамент человеку, который перевезет через границу больше алкоголя, чем разрешено?

Попросить у него разъяснений. Если человек не сможет их предоставить или если они окажутся недостаточными, то его могут попросить оплатить акциз за тот объем, что превышает разрешенный.

6. Кто-то уже попадался и какового наказание?

С начала 2016 года по ноябрь 2017 оплата налога за объемы, превышающие разрешенные, была назначена в 13 случаях, на общую сумму 12 657 евро. Объем алкоголя в этих случаях составил в общей сложности 8041 литров.

7. Какие-нибудь случаи доходили до суда?

Пока ни одного случая до суда не дошло.

8. Правда ли, что акциз платили, в основном, финны, которые просто честно признались, что приобрели алкоголь не для себя? Получается, что, если ты убедителен, то избежишь проблем?

При превышении установленных законом объемов мы просим предоставить дополнительные разъяснения. Если их нет, то у человека возникает обязательство по уплате акциза.

9. Глава Налогово-таможенного департамента Валдур Лайд сказал: ”Нарушением закона является и то, если ваш сосед привезет вам алкоголь и вы его у него купите”. Какой закон нарушает человек, покупая у соседа привезенный из Латвии ящик пива, не платя при этом ни цента за посредничество?

Даже если человек не берет платы за посредничество и не получает деньги, речь идет о нарушении Закона об акцизе на алкоголь, табачные изделия, топливо и электроэнергию, который гласит, что ввозимый в Эстонию без уплаты акциза алкоголь должен быть предназначен для личного использования тем, кто его ввозит. Если человек привозит его для соседа или друга, то это уже не личное пользование.

10. Как поступает Налогово-таможенный департамент в случае, если человек попадается, например, на трехкратном превышении разрешенных к ввозу объемов и утверждает, что алкоголь предназначен для его свадьбы или иного рода масштабного мероприятия личного характера?

Для личных целей ввоз разрешен.

11. Как поступает Налогово-таможенный департамент в случае, если выходит на человека, у которого дома хранится алкоголь из Латвии, объемы которого превышают разрешенный, к примеру, в десять раз? Человек при этом утверждает, что алкоголь предназначен для личных целей и приобретен по причине того, что в Латвии тоже скоро поднимут акциз.

Смотрите предыдущий ответ.