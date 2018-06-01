Острожно! По Instagram и Facebook вновь гуляет опасный вирус

Веб-констебль Маарья Пунак предупреждает о вирусе, распространяемом в Instagram и Facebook.

”В последние пару недель мне, прежде всего, поступали сообщения о т.н. вирусном видео, которое пользователь получает от аккаунта друга. Там написано что-то вроде ”нашел твое видео” и прикреплена ссылка. Если пользователь проходит по ссылке, то больше не может войти в свою учетную запись”, — сказала она.

Также это может быть размещенный на стене от имени друга ”movie” с несколькими десятками отмеченных друзей.

Схема не нова, но констебль напоминает о необходимости соблюдать бдительность.

