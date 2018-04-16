Осторожно! Жительница Эстонии случайно обнаружила, что через ее компьютер без ее ведома добывают криптовалюту

Недавно жительница Кихну Маре Мятас узнала, что неизвестные использовали ее настольный компьютер для майнинга криптовалют, пишет Maaleht.

Об этом ей сказали в мастерской, в которую она отнесла агрегат на починку.

”Один знакомый прислал мне ссылку по Messenger и я отрыла какое-то видео. Так все и началось”, — рассказывает женщина.

После этого ее компьютер перестал нормально функционировать. В мастерской выяснилось, что на самом деле он уже давно взломан добытчиками кримпотвалют. ”Я даже не знаю, что эти термины — криптовалюта и майнинг — значат, но мне сказали, что кто-то использовал мой компьютер для добычи криптовалюты, что в свою очередь, вероятно, сделало его особенно уязвимым к различным вирусам, и компьютер сошел с ума”, — говорит Маре.

Примечательно, что добыча валюты на одном компьютере много денег не принесет, но если захватить компьютеры сотен или тысяч пользователей, то вероятность обогатиться будет куда выше.

Как правило, злоумышленики пытаются проникнуть в компьютеры отдельных пользователей или малых предприятий, так как системы безопасности там слабее, хотя в последнее время участились и случаи взлома сетей крупных фирм.