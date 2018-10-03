03.10.2018, 15:27

Осторожно, сальмонелла! Из продажи изъяты яйца пяти известных марок

 (23)
дополнено в 16:22
rus.delfi.ee
EST 47
Осторожно, сальмонелла! Из продажи изъяты яйца пяти известных марок
Foto: Sven Arbet

Ветеринарно-продовольственный департамент сообщает, что произведенные на двух фермах OÜ Sanlind яйца могут быть заражены сальмонеллой.

Отмечается, что употребление термически обработанных (при минимум 70 градусах) яиц не опасно.

Зараженными могут быть яйца, продаваемые под марками Kodutalu, Kodukoha, Pisihää, Hiigelhää и Hüva. Срок ”употребить до” потенциально опасных яиц может быть в промежутке с 15 октября по 26 октября. Код товара 3EE16710 и 2EE31531. Она указан на скорлупе.

На данный момент поставки данных партий прекращены, а имеющийся в магазинах товар отозван с продажи.

В ответ на новость торговая сеть Prisma сообщила, что продаваемые в ее магазинах яйца марок Kodukoha, Hiigelhää и Pisihää производятся на фермах Lõuna-Eesti Talumuna OÜ и поэтому безопасны для потребителей.

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