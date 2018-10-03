Осторожно, сальмонелла! Из продажи изъяты яйца пяти известных марок

Отмечается, что употребление термически обработанных (при минимум 70 градусах) яиц не опасно.

Зараженными могут быть яйца, продаваемые под марками Kodutalu, Kodukoha, Pisihää, Hiigelhää и Hüva. Срок ”употребить до” потенциально опасных яиц может быть в промежутке с 15 октября по 26 октября. Код товара 3EE16710 и 2EE31531. Она указан на скорлупе.

На данный момент поставки данных партий прекращены, а имеющийся в магазинах товар отозван с продажи.

В ответ на новость торговая сеть Prisma сообщила, что продаваемые в ее магазинах яйца марок Kodukoha, Hiigelhää и Pisihää производятся на фермах Lõuna-Eesti Talumuna OÜ и поэтому безопасны для потребителей.