Осторожно! С таллиннского рынка департамент изъял из продажи мясо неизвестного происхождения

Ветеринарно-пищевой департамент обнаружил на Центральном рынке в Таллинне более 300 килограммов говядины неизвестного происхождения. Мясо изъято из продажи и отправлено на переработку.

”Подобные махинации нечестны в первую очередь в отношении к потребителю, который доверчиво покупает якобы безопасный и качественный товар, хотя в случае этого мяса нельзя быть уверенным ни в одном из этих качеств", — сказал руководитель Харьюского ветеринарного центра Владимир Вахесаар.

В этом году Ветеринарно-пищевой департамент особенно тщательно проверяет продаваемое на рынках мясо, а также качество и происхождение других товаров.

Если предприниматель хочет продавать говядину, то животных надо забивать в имеющих лицензию скотобойнях, которых в Эстонии насчитывается 29 штук. Забивая животное в личных целях, услуги скотобойни не требуется, но нужно заранее оповестить департамент, чтобы животное осмотрел ветеринар.