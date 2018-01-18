Осторожно! При помощи этих схем мошенники выманивают у жителей Эстонии деньги в соцсетях

Веб-констебль Маарья Пунак предупреждает о трех схемах мошенничества, при помощи которых злоумышленники пытаются выманить у жителей Эстонии деньги.

1. Всплывающее окно с магазином cphunterboots.com, якобы предоставляющим большие скидки на продукцию Hunter. Не имеет ничего общего с официальным сайтом.

2. Фейковая страница магазина Asos в Instagram, на которой якобы предоставляются скидочные купоны. Не имеет ничего общего ни с официальным сайтом магазина, ни с официальной страницей в Instagram, линк на которую указан на официальном сайте.

3. ”Любовные письма” из-за границы. Схема старая. Автор письма очень хочет переехать жить в Эстонию и приобрести здесь недвижимость, но у него нет на данный момент свободных денег. Деньги находятся либо на вкладе, с которого их сейчас нельзя снять, либо вот-вот будут выплачены по страховке либо еще что-то.

Пунак отмечает, что жертвы зачастую заблуждаются, думая, что раз общаются с человеком несколько месяцев, то он не мошенник. ”На самом деле все наоборот: чем дольше общаются, тем легче потом выманить более крупные суммы”, — говорит она.