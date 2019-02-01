Осторожно! Мошенники от имени Telia рассылают письма

В последнее время несколько человек снова обратились с информацией о том, что получили письмо, замаскированное под сообщение Telia об участии в беспроигрышной призовой кампании. Получателю письма предлагалось ответить на вопросы и выиграть приз.
Telia заверяет, что предприятие не проводит ни одной кампании по розыгрышу призов в подобной форме. За данными письмами стоит желание неких лиц получить доступ к личным данным человека, в том числе, к именам пользователя, паролям или данным кредитных карт.
”Несмотря на то, что информированность наших клиентов о подобных фишинговых письмах постоянно растет, мы хотим снова обратить внимание на то, что ни при каких обстоятельствах нельзя указывать свои пароли или другие подобные данные в каких-либо „призовых письмах”, — сказал руководитель по управлению рисками Telia Eesti Андреас Мейстер. — Telia никогда не проводит розыгрышей призов в подобной форме. Просьба поделиться личными данными — это первый признак, по которому можно распознать мошенническое письмо. Все наши официальные призовые кампании проводятся только по каналам Telia, при проведении розыгрышей предприятие никогда не просит представить личные данные”.
Предприятие рекомендует клиентам Telia, получившим подобное письмо подозрительного содержания, информировать об этом Telia.
”Статистика показывает, что клиенты Telia с каждым днем становятся все более грамотными и осторожными в отношении рисков, связанных с интернет-угрозами, и очень немногие попадаются на удочку подобных мошеннических писем. Если клиент по ошибке ввел свои данные на каком-либо подозрительном ресурсе, следует немедленно предупредить своего оператора. Мы постараемся сделать все, что в наших силах, но, к сожалению, у оператора услуг связи нет возможности обеспечить полную защиту и уберечь человека от вторжения в его жизнь мошенника. Поэтому нужно проявлять осторожность, ведь в конечном итоге только от самого клиента зависит, предоставит ли он злоумышленникам доступ к своей собственности”, — добавил Мейстер.