Осторожно! Мошенники от имени Telia рассылают письма

Telia заверяет, что предприятие не проводит ни одной кампании по розыгрышу призов в подобной форме. За данными письмами стоит желание неких лиц получить доступ к личным данным человека, в том числе, к именам пользователя, паролям или данным кредитных карт.

”Несмотря на то, что информированность наших клиентов о подобных фишинговых письмах постоянно растет, мы хотим снова обратить внимание на то, что ни при каких обстоятельствах нельзя указывать свои пароли или другие подобные данные в каких-либо „призовых письмах”, — сказал руководитель по управлению рисками Telia Eesti Андреас Мейстер. — Telia никогда не проводит розыгрышей призов в подобной форме. Просьба поделиться личными данными — это первый признак, по которому можно распознать мошенническое письмо. Все наши официальные призовые кампании проводятся только по каналам Telia, при проведении розыгрышей предприятие никогда не просит представить личные данные”.

Предприятие рекомендует клиентам Telia, получившим подобное письмо подозрительного содержания, информировать об этом Telia.