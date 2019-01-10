10.01.2019, 18:30

Осторожно! Мошенники от имени Telia приглашают участвовать в розыгрыше


rus.delfi.ee
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LogodFoto: Jaanus Lensment

В последние некоторые жители Эстонии получили письмо, в котором от имени Telia их приглашают к участию в розыгрыше, для чего им нужно ответить на некоторые вопросы.

Telia сообщает, что не имеет к этому розыгрышу никакого отношения и что действительной целью отправителя данного письма является получение доступа к данным людей, в том числе именами пользователя, паролям и данным кредитных карт.

Telia предупреждает, что в таких случаях нельзя вводить никуда свои данные и пароли и отмечает, что основную ответственность за свою безопасность несут сами клиенты.

В случае, если клиент все-таки это сделал, следует незамедлительно сообщить об этом Telia.

Проверить свой компьютер на вирусы и вредоносное программное обеспечение можно при помощи приложения Telia SAFE.

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