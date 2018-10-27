27.10.2018, 11:05

Осторожно! Мошенники обещают авиабилеты за 1 евро, а потом начинают ежемесячно снимать с вашего счета деньги

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rus.delfi.ee
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magnetkaardid
magnetkaardidFoto: Andres Putting

В Facebook начала распространяться липовая кампания Norwegian Airlines, где интересующимся обещают авиабилеты за 1 евро. На самом же деле человека присоединяют к платной программе, которая каждый месяц снимает с его банковского счета 50 евро, пишет Geenius.ee.

Перейдя по мошеннической ссылке, нужно ответить на три вопроса, после чего страница как будто анализирует, стал ли ответивший победителем. Разумеется, это оказывается так, и затем нужно поделиться выигрышем в социальной сети, чтобы мошенничество могло таким образом распространиться дальше.

Когда это сделано, нужно ввести свои контактные данные и отправиться дальше на следующую страницу, где нужно зарегистрировать еще один аккаунт и ввести данные кредитной карты. Когда это сделано, через месяц с карты начнет исчезать 50 евро в месяц.

Tallinn Hockey weekend
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