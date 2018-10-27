Осторожно! Мошенники обещают авиабилеты за 1 евро, а потом начинают ежемесячно снимать с вашего счета деньги

Перейдя по мошеннической ссылке, нужно ответить на три вопроса, после чего страница как будто анализирует, стал ли ответивший победителем. Разумеется, это оказывается так, и затем нужно поделиться выигрышем в социальной сети, чтобы мошенничество могло таким образом распространиться дальше.

Когда это сделано, нужно ввести свои контактные данные и отправиться дальше на следующую страницу, где нужно зарегистрировать еще один аккаунт и ввести данные кредитной карты. Когда это сделано, через месяц с карты начнет исчезать 50 евро в месяц.