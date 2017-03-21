Осторожно, двери! Продавец обманул супругов или они вымогали у него бесплатную установку?

В редакцию Delfi обратились супруги Дмитрий и Юлия, которые заказали двери в фирме Corsa и, по их мнению, стали жертвами обмана. Владелец же фирмы считает потерпевшей стороной себя и утверждает, что клиенты силой вымогали у него бесплатную установку дверей.

По словам клиентов (фамилия редакции известна — прим.ред.), в феврале они обратились в фирму по продаже дверей и окон Corsa (Leto OÜ) на втором этаже таллиннского Ümera Keskus, где сначала заказали четыре межкомнатные двери на общую сумму 851 евро, а позже приобрели и входную дверь за 330 евро: ”Мы решили обратиться в эту же фирму, тем более, продавец обещал сделать скидку и всячески убеждал сделать заказ в его же фирме, обещал, что товар качественный, все будет на высшем уровне и его опыт не заставит нас усомниться в принятом решении. "В цену входит все!" — это слова продавца”.

Дополнительные траты

Как говорят клиенты, с этого момента начались сюрпризы. ”На следующий день привезли входную дверь. Установщик ее поставил и попросил дополнительную плату за установку — 80 евро наличными. Мы стали выяснять: почему нужно доплачивать, если "в цену входит все"? Продавец и хозяин магазина Вениамин саркастически посмеялся в ответ, удивленно развел руками и заявил, что мы должны заплатить наличными работнику за установку, так как это в цену двери не входило. Конечно, учитывая цену двери, мы были очень расстроены такими дополнительными тратами. Пытаясь как-то договориться, хотя изначально Вениамин был настроен очень грубо и враждебно, мы предложили оплатить работнику эту сумму пополам, поскольку работа установщика должна быть оплачена и, к тому же, нам еще предстояло сотрудничать, ставить четыре межкомнатные двери. Очень нехотя, но, видимо, чтобы не потерять заказчиков, Вениамин согласился и попросил заплатить за работу установщика 40 евро наличными, то есть мимо кассы. Мы так и сделали. И считали конфликт исчерпанным”, — рассказывают супруги.

По их утверждению, после этого они два раза приезжали фирму и лично обговаривали все условия установки теперь уже межкомнатных дверей, чтобы убедиться, что проблема не повторится.

”Вениамин нас заверил, что на этот раз все в порядке и правило установки входной двери не распространяется на межкомнатные двери: ”Что касается межкомнатных дверей — все в цене!" К сожалению, история повторилась. В процессе установки в квартире межкомнатных дверей установщик попросил у нас аванс наличными. Мы удивились и сказали, что все оплатили хозяину фирмы по чеку. Уточнив у работника, сколько стоит его работа, мы узнали, что должны еще 270 евро наличными. Работник при нас стал звонить Вениамину, и тот по телефону дал установщику сигнал: "Все бросай и уезжай!" Это установщик и сделал. Мы поехали к Вениамину прояснить ситуацию, на что он сказал: "Я? Я вам ничего не говорил, не обещал". Стал показывать новую табличку, которая вдруг появилась в фирме, что "установка за доплату". Раньше и таблички не было, и никто так активно нас в нее носом не тыкал. Разговор не сложился”, — описывают ситуацию Дмитрий и Юлия.

”Мы добросовестно производили оплату, даже согласились оплатить половину работы установщику в первый раз, хотя ошибка была со стороны продавца и мы могли бы этого не делать. Но такие действия продавца более чем возмутительны. По итогу двери оплачены, лежат в квартире неустановленные”, — возмущаются клиенты.

Установка в цену не входит



У владельца фирмы Leto OÜ и магазина Corsa Вениамина Хямарсоо другая версия развития событий. По его словам, 3 февраля клиентам была продана металлическая дверь, стоимость которой — 360 евро, но по договоренности была сделана скидка в 30 евро. Фирма также предоставляет бесплатный транспорт в пределах Таллинна. Услуга установки в цену товара не входит.

”Услугу установки предоставляет фирма-партнер (Top Steel OÜ). Плата за установку металлической двери фиксированная — 80 евро. Об этом свидетельствует прейскурант, который находится на столе для ознакомления и дублируется в ценнике на каждом образце двери в магазине. Все клиенты до этого замечали ценники, и никогда не возникало подобных ситуаций. Цены на установку и другие услуги указаны с момента открытия магазина”, — заверил нас Хямарсоо.

Он поясняет, что оплата за установку производится после выполнения мастерами работ, так как клиент должен убедиться в том, что его все устраивает. ”После этого мастер дает на подпись двусторонний акт о выполнении работ. На месте установщик принимает оплату наличными, так как у него нет переносного терминала. Если клиент желает, он может оплатить установку у нас в магазине по терминалу или переводом на счет”.

Как утверждает Хямарсоо, после установки металлической двери клиенты отказались оплатить работу мастера в размере 80 евро — ни наличными, ни картой оплаты не было: ”Они настаивали на том, что все работы оплачены. Ничего подобного мною сказано не было, этого нет и в договоре, который клиенты читали и подписывали”.

”Дабы получить хоть какие-то деньги и не доводить дело до суда, именно я предложил клиентам оплатить хотя бы часть услуг в размере 40 евро. Это не было никакой ошибкой. Я в свою очередь оплатил фирме-подрядчику за установку двери 40 евро из своего кармана. Это была уступка с моей стороны, о чем я теперь очень жалею. Клиенты решили, что данная схема по вымоганию бесплатных услуг работает, и повторили ее снова”, — сетует владелец фирмы.

Второй заказ и угрозы

По словам Хямарсоо, 6 февраля те же клиенты также заказали комплект межкомнатных дверей. Общая сумма за двери и все комплектующие, а также добавленные услуги по сборке дверей и подрезке по высоте составила 851 евро. Доставка была сделана бесплатно. Установка не была включена в счет и должна была оплачиваться отдельно после установки. ”Все условия заказа были обговорены с клиентами. Клиенты дали свое согласие и подписали договор”, — подчеркивает Хямарсоо.

Он отмечает, что клиенты запросили произвести установку этих дверей, поэтому 15 марта мастер поехал на место. ”Он успел установить одну дверь, а после сказал клиентам, сколько будет стоить работа по установке всех дверей. Мастер не просил аванс, оплата услуги производится после установки. Но клиенты отказались оплачивать услугу в размере 270 евро. Мастер не работает бесплатно, и любой человеческий труд должен быть оплачен”, — объясняет Хямарсоо причину отъезда мастера.

Владелец фирмы рассказывает, что в тот же день клиенты приехали в магазин: ”Я еще раз объяснил все условия договора, показал подписанные ими бумаги, в которых про установку не было ни слова. Установка не была оплачена клиентами заранее. Пригрозив мне юристами и тем, что они этого так не оставят, клиенты уехали”.

Но на этом, по словам Хямарсоо, все не закончилось. ”Через два часа в магазин зашел один из клиентов, Дмитрий. От него шел сильный запах алкоголя. Он взял мой компьютер и кинул его на пол. Он стал кричать, угрожать мне физической расправой, пытался меня ударить. Он сказал, что не будет платить за установку дверей, и если я не установлю их за свои деньги, то мне грозит расправа от него и его друзей. Ушел клиент после того, как на его крики пришли представители охраны и другие люди. Я позвонил в полицию, и диспетчер запротоколировала звонок. После было написано заявление на этого гражданина”.

По утверждению владельца фирмы, 16 марта клиент снова пришел в магазин требовать бесплатной установки. ”Он рассчитывал, что вчерашние угрозы и разбитый ноутбук на меня подействовали. Я предложил ему обратиться в суд или в Департамент защиты прав потребителя, чтобы решить проблему цивилизованным путем. Клиент согласился с тем, что в подписанном им договоре нет графы установки и он не прав. Но продолжил угрожать. Мне пришлось вызвать полицию”, — завершает он свой рассказ.

Полицию вызвали вместе

Клиентка Юлия подтверждает, что ее муж Дмитрий приходил к Вениамину, чтобы еще раз прояснить ситуацию. ”Ввиду моего положения — я на позднем сроке беременности — он не взял меня с собой. Видел, что я и так перенервничала в этой ситуации. Естественно, Дима ругался с Вениамином. Он высказал Вениамину все по поводу того, как тот разговаривал со мной: кричал, грубил, пытался выбить деньги за установку. Никакого отношения к компьютеру Дима не имеет. С компьютером вообще непонятная ситуация!”

Юлии известно, что на звуки скандала пришли люди и охранники торгового центра. ”Могу предположить, что Вениамин воспользовался ситуацией и пытался выставить себя потерпевшей стороной перед коллегами. А что он скажет? "Да, я обманул людей и не раз"? Нет, конечно. Дима же всех убеждал, что эта фирма обманывает”.

По словам клиентки, полицию вызвали по обоюдному согласию. ”Дима тоже хотел заявить по факту обмана и мошенничества. Полиция приехала, но сотрудники правоохранительных органов объяснили, что решение этой проблемы не в их компетенции. Сказали лишь, чтобы разбирались сами, и уехали. Почему же Вениамин сразу не зафиксировал факт якобы сломанного компьютера и алкогольного опьянения при полиции? Почему он сделал это после? И полиция сразу отреагировала бы, если бы были совершены какие-то преступления — нарушение порядка или погром”, — убеждена женщина.

Вениамин Хямарсоо уверен в своей правоте и при необходимости готов решать этот спор в суде. В подтверждение своих слов он также прислал в редакцию фотографии подписанных клиентами договоров.

Юлия и Дмитрий тоже не намерены так оставлять это дело. У них уже готов встречный иск по поводу мошенничества, и они намерены обратиться в Департамент защиты прав потребителей.