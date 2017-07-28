Остановят ли американские санкции "Северный поток-2"?

Новые санкции США против РФ могут осложнить строительство "Северного потока-2", но одновременно способны вызвать и серьезный кризис в отношениях ЕС и Вашингтона, считают эксперты. Об этом пишет Deutsche Welle.



Новые санкции США против России — в случае их вступления в силу — могут иметь далеко идущие последствия для энергообеспечения стран-членов Евросоюза. Какие именно — пока однозначно не берутся прогнозировать даже эксперты. Первое очевидное последствие — рост неуверенности относительно реализации запланированных проектов, цель которых — поставка дополнительных объемов российского газа в страны ЕС.

Прежде всего новые санкции поставили под вопрос будущее "Северного потока-2", по которому по дну Балтийского моря российский газ должен поставляться в Германию и далее в другие государства ЕС. В тексте законопроекта, который 25 июля одобрила Палата представителей Конгресса США, противодействие этому энергетическому проекту прямо упоминается как одна из целей американской политики.

Новые проблемы для "Северного потока-2"

Возможные американские санкции — всего лишь одна из проблем для "Северного потока-2". Реализацию проекта усложняют как требования Еврокомиссии, так и несогласованность многих вопросов на национальном уровне. Например, 26 июля германское Федеральное агентство по сетям констатировало, что пять проектов, связанных с "Северным потоком-2", — под вопросом. Ведомство рекомендовало исключить их из плана развития газотранспортной сети Германии, пока для строительства газопровода не будут получены все необходимые разрешения.

Консорциум Nord Stream 2 AG пока не комментирует новые санкции США. Опрошенные DW аналитики считают, что американские санкции — в случае их принятия — еще больше усложнят инвестиции в "Северный поток-2", но вряд ли его остановят. Эксперт по вопросам энергетической безопасности Центра исследований европейской политики (СEPS) Кристиан Эгенхофер (Christian Egenhofer) прогнозирует, что европейские энергокомпании найдут возможность обойти санкции.

Например, просто изменив структуру собственности "Северного потока-2" таким образом, что легально фирмы-участницы проекта не попадут под американские санкции. "Мой опыт подсказывает, что если где-то есть дешевый газ, как, например, в России, то он как-то выйдет на рынок. И я не думаю, что ЕС отдаст препочтение более дорогому американскому газу после санкций, которыми власти США препятствуют поставкам российского газа", — указывает Эгенхофер.

И подчеркивает, что не знает ни одного сценария, который позволяет Евросоюзу без российского газа обеспечить себя безопасными поставками энергоносителей. Поэтому эксперт называет взрывоопасной ситуацию, когда один из самых крупных поставщиков энергоносителей в Европу оказывается по ударом из-за политики третьей стороны.

Конфликт между союзниками

Сотрудник европейского экономического исследовательского центра Bruegel Симонэ Тальяпьетра убежден, что реакция Брюсселя на американские санкции будет жесткой, так что спор между ЕС и США в конце концов придется решать путем политических переговоров.

"Европейская энергетическая политика должна формироваться в Брюсселе, а не в Вашингтоне", — заявил Тальяпьетра. По его мнению, попытки Соединенных Штатов наложить санкции на европейские компании, которые принимают участие в "Северном потоке-2" или других связанных с Россией проектах, недопустимы с точки зрения международного права.

Похожую позицию уже высказывали 15 июня глава МИДа Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) и канцлер Австрии Кристиан Керн."Мы не можем мириться с угрозами экстерриториальных санкций против европейских компаний, которые участвуют в энергообеспечении Европы", — отметили политики. Как сообщила в четверг, 27 июля, министр экономики ФРГ Бригитте Циприс (Brigitte Zypries), в ЕС уже начали обсуждение возможных контрмер в ответ на американские санкции.

По мнению эксперта Европейского центра политических исследований (EPC) Марко Джули, ЕС может также попросить президента Трампа не распространять санкции на некоторые инфраструктурные проекты или сектора экономики. Экс-президент США Обама не решился затрагивать газовую сферу, потому что понимал, насколько она важна для некоторых европейских союзников, напомнил Джули.

Неоднозначные последствия для Украины

Новые санкции США, которые могут осложнить строительство "Северного потока-2", позитивно восприняли в первую очередь на Украине. Ведь именно украинская газотранспортная система (ГТС) рискует оказаться ненужной после строительства Россией обходных газопроводов. Одновременно специалисты считают, что голосование в Палате представителей нельзя назвать однозначно позитивным для Украины. Ведь новые санкции подрывают американско-европейское единство относительно России.

"США приняли решение вводить санкции в одностороннем порядке, поэтому единая позиция по Украине уже не является единой. Между Брюсселем и Вашингтоном образовался разрыв. Это означает, что российским властям будет легче столкнуть США и ЕС лбами", — предупреждает Эгенхофер. И констатирует, что в результате односторонних действий Соединенных Штатов под угрозой оказалось не только трансатлантическое, но и европейское единство.

В то время, как такие страны, как Германия и Австрия, заинтересованы в строительстве новых газопроводов из России, некоторые восточноевропейские члены ЕС, в первую очередь Польша и страны Балтии, видят здесь угрозу своей энергобезопасности и не против использовать прекращение импорта газа как оружие против России.