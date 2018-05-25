25.05.2018, 12:50

Осталось недолго! В этом году эстонской клубники будет очень много

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rus.delfi.ee
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Valdis Kaskema
Valdis Kaskema.Foto: Raivo Tasso

Весенняя жара преподнесла местным производителям клубники сюрприз: урожай уже зреет и через неделю-другую поступит на рынки.

По словам владельца одного из хуторов, на котором выращивают клубнику, Валдиса Каскема, первая эстонская клубника доберется до рынков к 10 июня.

”С такой погодой все происходит быстро. Прогнозировать трудно. Может, и раньше, но насколько, трудно сказать”, — сказал он и добавил, что о цене сейчас тоже говорить рано.

Нынешний год для продавцов клубники — исключительный. ”Такого раньше не было, — говорит Каскема. — В этом году клубники хватит до конца лета. Это точно. Закончится весенний урожай, поступит другой”.

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