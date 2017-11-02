Основное расписание Elron в западном направлении будет восстановлено с 14 ноября

Ремонтные работы на железнодорожном участке Васалемма-Рийзипере будут продолжаться еще 12 дней. Начиная со вторника, 14 ноября, будет восстановлено основное расписание Elron в западном направлении, сказано в пресс-релизе.

До 13 ноября поезда в западном направлении будут в ходу по ныне действующему расписанию, установленному на период ремонтных работ. В выходные дни, 4 и 5, а также 11 и 12 ноября на участке Кейла-Рийзипере автобусами будут замещены все рейсы на линии Таллинн-Рийзипере. По рабочим дням, в том числе 13 ноября, на участке Кейла-Рийзипере автобусами будут замещены три рейса в обоих направлениях.

Начиная с 14 ноября, поезда Elron вновь будут в ходу в западном направлении по своему основному расписанию.

Расписания можно найти на домашней странице Elron http://elron.ee/avaleht/soiduplaan/.