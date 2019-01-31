”Основное имущество фирмы — долги”. Банкротный управляющий — о безнадежности кредиторов Weekend Festival



Основное имущество фирмы — долговые требования, которые связаны с фирмой шведских владельцев, которая, в свою очередь, тоже обанкротилась. Также в качестве имущества отмечены и некоторые не поступившие счета. ”То есть, на самом-то деле, ситуация может быть еще хуже”, — признал он.

Также он пояснил, что является временным управляющем всего лишь один день, и потому у него нет полного обзора состояния дел фирмы, но на основании документов, которые он успел изучить, ему думается, что кредиторам сделали предложение заплатить 25% от долга, что в в нынешнем положении — не так уж и плохо.

Однако, по словам эксперта, на основании имеющихся у него данных, даже выплата этой четверти кажется ему нереальной.

Напомним, как развивались события.

По данным E-Krediidinfo, долг по налогам Weekend Festival Baltic OÜ по состоянию на сегодняшний день составляет 169 552 евро. У фирмы имеется 12 действующих просроченных платежей, четыре их них — от инкассо.

Проблемы Weekend Festival Baltic отразятся и на материнской фирме. В ноябре издание Soome Talouseläma писало, что WKND Festival Oy задолжало партнерам более 140 000 евро. Долги, как утверждается, возникли из-за займа, который финская фирма предоставила эстонской, чтобы та разрешила ситуацию.

В декабре владелец Weekend Festival Baltic OÜ Джон Ругемалира сообщил своим партнерам, что во избежание банкротства они могут заплатить фирмам, которым задолжали, всего 25% от общей суммы долга в четырех равных частых.