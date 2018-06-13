Основатели Taxify примут участие в международном конкурсе ”Предприниматель года” в Монако

Последний месяц показал, что успех проекта двух братьев, которые получили титул EY ”Предприниматель года 2018” в Эстонии, стремительно растёт и уже сейчас международные журналисты, которые также принимают участие в бизнес-форуме, проявили к ним большой интерес. ”Независимое жюри в Эстонии, делая свой выбор, увидело необычно быстрый рост и большой потенциал, но в тот момент вероятно никто из них не мог поверить, что уже в начале июня Мартин и Маркус смогут добиться для Taxify статуса единорога и договориться с немецким производителем автомобилей Daimler”, сказал партнёр EY Eesti Ранно Тингас.

Цель международного конкурса EY ”Предприниматель года” — наградить создателей и руководителей развивающихся компаний. Тингас убеждён, что в каждой стране нужно награждать предпринимателей, так как это мотивирует двигаться вперед. ”Строя бизнес правильно, эти предприниматели могут изменить мир к лучшему и для многих стать эталоном предприимчивости. Учитывая глобальные амбиции Мартина и Маркуса, очевидно, что увеличение стоимости предприятия до миллиарда долларов не станет для них конечной целью, а только одной из важных вех в его истории. Это только вопрос времени, когда о них заговорит весь мир”, добавил он.

На сегодняшний день Taxify является самой быстроразвивающейся платформой каршеринга в мире, у которой более десяти миллионов пользователей и более полумиллиона водителей в более чем 25 странах. ”Транспорт по заказу составляет на сегодняшний день только пару процентов от всего городского транспорта. Однако мы видим, что это соотношение быстро меняется, так как многие люди уже сегодня отказываются от личных автомобилей. При продолжении этой тенденции, через десять лет через такие платформы как Taxify будет совершаться четверть всех поездок по городу”, сказал основатель и исполнительный директор Taxify Маркус Виллиг.

Международный форум EY ”Предприниматель года” пройдёт в Монако 13-17 июня 2018 года. Один из самых крупных конкурсов по награждению предпринимателей в мире берет своё начало в 1986 году в США. Эстония принимает участие в международном конкурсе EY ”Предприниматель года” в десятый раз.

Ernst & Young Baltic AS — ведущая аудиторская и бизнес-консалтинговая компания в странах Балтии. В эстонском представительстве EY работает 120 человек. На международном уровне, EY является одной из ведущих компаний в области бизнес-консалтинга, консультирования сделок, услуг по аудиту и налогам.