29.08.2018, 11:31

Основатель LHV назвал пещерным мышлением надежду на помощь детей в старости

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rus.delfi.ee
EST
Kultuurisõber 2017, tänugala
LHV suuromanik Rain Lõhmus, kultuurisõber 2017, tänugalalFoto: Ilmar Saabas

Известный инвестор и учредитель банка LHV Райн Лыхмус критически отнесся к утверждению о том, что единственно правильный столп пенсионной системы — это рождение детей, передает rus.err.ee.


"Это "пещерное мышление"", — сказал Лыхмус в своем последнем подкасте, отвечая на вопрос о его отношении к предложению отменить ступени накопительной пенсии, поскольку дети — единственно правильный столп пенсионной системы.

"Всегда есть и другая сторона. Этот пенсионный столп не где-то в сейфе. Эти деньги идут в экономику и помогают что-то создать", — пояснил инвестор.

В последние годы в Эстонии неоднократно звучали предложили сделать вторую ступень накопительной системы добровольной. Это предложение поддерживают, в частности, лидер партии "Отечество" (Isamaa) Хелир-Валдор Сеэдер и предприниматель Индрек Нейвельт.

Правительство подтвердило, что изменения в пенсионной системе не планируются.

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